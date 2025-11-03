Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Juniorenergebnisse vom Wochenende - zwei Siege für unsere Kicker
Bereits am Samstag gewannen unsere E-Junioren deutlich mit 6:1 gegen die zweite Mannschaft des SC 06 Oberlind. Tolle Kombinationen, Kampfgeist pur und richtig schöne Tore – selbst gegen eine starke Oberlind-Truppe mit Spielern aus der Ersten. „Oh la die Waldfee!“ Leistung aus letzter Woche bestätigt – Ziel fürs nächste Jahr: Platz 1! Am Sonntag gelang dann unserer D2 ein 3:1-Sieg gegen die SG 1951 Sonneberg. Danke an alle Eltern und Helfer für die super Unterstützung!