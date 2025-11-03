Juniorenergebnisse vom Wochenende - zwei Siege für unsere Kicker

Bereits am Samstag gewannen unsere E-Junioren deutlich mit 6:1 gegen die zweite Mannschaft des SC 06 Oberlind. Tolle Kombinationen, Kampfgeist pur und richtig schöne Tore – selbst gegen eine starke Oberlind-Truppe mit Spielern aus der Ersten. „Oh la die Waldfee!“ Leistung aus letzter Woche bestätigt – Ziel fürs nächste Jahr: Platz 1! Am Sonntag gelang dann unserer D2 ein 3:1-Sieg gegen die SG 1951 Sonneberg. Danke an alle Eltern und Helfer für die super Unterstützung!