Juniorenergebnisse vom Wochenende - E- und D-Junioren siegreich

Bereits am Samstag gewannen unsere E-Junioren mit 5:2 bei der zweiten Mannschaft des SC 06 Oberlind. War die erste Hälfte hier noch ausgeglichen steigerte sich unsere Mannschaft im zweiten Durchgang und gewann am Ende verdient. Auch unsere D2 konnte gestern mit 5:2 gegen die SG 1951 Sonneberg gewinnen. Hier legte unsere Mannschaft bereits im ersten Durchgang den Grundstein zum Sieg und führte hier bereits mit 4:1. Glückwunsch an beide Teams!