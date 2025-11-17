Juniorenergebnisse vom Wochenende - E-Junioren überwintern auf Platz 1

Einfach grandios! Unsere E-Junioren haben am Samstag in Mupperg gegen Steinach ein starkes Spiel gezeigt und verdient mit 3:1 gewonnen! Von Beginn an war zu spüren, dass die Mannschaft das Spiel unbedingt gewinnen wollte. Kampfgeist, Wille und Teamgeist – alles war da! Steinach war kein leichter Gegner, doch am Ende hat sich unsere Truppe mit einer tollen Leistung durchgesetzt. Eine unglaubliche Entwicklung, die zeigt, dass sich die harte Arbeit der letzten Wochen und Monate ausgezahlt hat. Die Kinder haben riesigen Spaß am Fußball, das merkt man im Training, im Umgang miteinander und natürlich auf dem Platz. Ein großes Dankeschön an alle Eltern und Unterstützer, die jedes Spiel begleiten, anfeuern und mitfiebern. Unser Fanclub wächst – die Trommel ist jetzt offiziell mit dabei! Wir können wirklich alle stolz auf das Erreichte sein! Und nun wissen auch andere Vereine wo Mupperg ist.

Unsere D-Junioren verloren dagegen am Sonntag knapp mit 0:1 gegen den SC 06 Oberlind.