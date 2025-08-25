Juniorenergebnisse vom Wochenende - D-Junioren doppelt erfolgreich

Bereits am Freitag waren unsere D2-Junioren zu Gast im Wolkenrasen. Bei der SG 1951 Sonneberg gewannen sie am Ende verdient mit 4:0. Nur zwei Tage später empfingen sie dann den 1. FC Sonneberg und konnten auch in dieser Partie einen 1:0-Erfolg einfahren. Unsere E-Junioren unterlagen der SG Lauscha/Neuhaus mit 7:0.