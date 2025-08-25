Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Juniorenergebnisse vom Wochenende - D-Junioren doppelt erfolgreich
Bereits am Freitag waren unsere D2-Junioren zu Gast im Wolkenrasen. Bei der SG 1951 Sonneberg gewannen sie am Ende verdient mit 4:0. Nur zwei Tage später empfingen sie dann den 1. FC Sonneberg und konnten auch in dieser Partie einen 1:0-Erfolg einfahren. Unsere E-Junioren unterlagen der SG Lauscha/Neuhaus mit 7:0.