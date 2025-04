Juniorenergebnisse vom vergangenen Wochenende

Unsere E-Jugend startete am Samstag mit einem 2:4 gegen Sachsenbrunn in die Rückrunde. Bis zum Vortag musste unser Trainerteam noch zittern, überhaupt eine spielfähige Mannschaft zusammenzubekommen. Glücklicherweise konnte man antreten. Die Kids mussten teilweise auf ungewohnten Positionen spielen. Zum Ende des Spiels ließen verständlicherweise auch die Kräfte nach. Alle Kids haben es toll gemacht und bis zum Ende gekämpft. Wir sind stolz auf jeden Einzelnen. Unsere D2 unterlag am Sonntag knapp mit 0:1 in Schleusingen.