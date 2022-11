Junioren-Verbandsligen: Ingelheims U19 stößt Bock um A-Junioren der Spvgg. beenden in Offenbach ihre Negativserie +++ U15 der Rotweinstädter holt Remis

INGELHEIM/BINGEN . Die einen haben den Bock nach vier Niederlagen umgestoßen, die anderen waren dran. Team Nummer drei fing die erwartete Niederlage. Keines der drei Jugendteams von Hassia Bingen und der Spvgg. Ingelheim in den Verbandsligen war an diesem Wochenende komplett unzufrieden.

So., 20.11.2022, 13:00 Uhr

A-Junioren: FSV Offenbach – Spvgg. Ingelheim 0:3 (0:1). – Mit Jugendleiter Sebastian Frey als neuem Trainer gelang mit mannschaftlicher Geschlossenheit und 90-minütiger Konzentration der Turnaround. Nur eine Schrecksekunde direkt nach dem Anpfiff mussten sie überstehen, erspielten sich in der Folge aber eine Vielzahl an Chancen. Drei davon nutzten Felix Lambrich (13., 72.) und Kai Klumb (60.). Mit konsequentem Verteidigen gestatteten die Ingelheimer dem FSV lediglich nach Standards zwei Abschlüsse. Auf Platz sieben beträgt der Abstand zum ersten Abstiegsplatz nunmehr wieder vier Zähler.

C-Junioren: Spvgg. Ingelheim – JFV Ganerb 3:3 (3:0). – Eine Halbzeit lang hatten die Jungs von Coach Kenneth Weimer den Tabellenfünften im Griff, führten nach Treffern von David Eckart (4., 23.) und Ruholdah Habibi verdient 3:0, kamen zudem zu einem Pfostenschuss. Im zweiten Abschnitt ein völlig anderes Bild. Jetzt spielten die Pfälzer, schafften mit der ersten Aktion nach der Pause das 1:3, keine zehn Minuten später den Anschluss. Vom Spielverlauf her letztlich verdient, aber kurios der Ausgleich (59.): Der Schiedsrichter zeigte einen Wechsel an, als der Ball im Seitenaus war. Die Ingelheimer machten aber weiter, bis einer auf das Anzeigen hin den Ball im Strafraum fing. Statt Wechsel gab es nun Elfmeter. „Er hat sich hinterher bei uns entschuldigt, damit ist die Sache erledigt“, so Weimer.