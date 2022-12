Junioren-Verbandsligen: Gegentor macht Ingelheim munter A-Junioren der Spvgg. setzen sich gegen SC Idar durch +++ Bingens U 13 weiter mit roter Laterne

A-Junioren: Spvgg. Ingelheim – SC Idar 4:2 (2:1). – Es dauerte 34 Minuten lang, bis mit dem ersten Gegentor ein Ruck durch die Truppe von Sebastian Frey ging. Noch vor der Pause drehten Leon Reitemeyer (39.) und Kai Klumb (42.) die Partie, die nun eine eindeutige Richtung bekam. Mit purer Willensleistung erhöhte Max Philippi per Kopf (54.), das 4:1 war ein Eigentor der Gäste, die nach einer Unachtsamkeit der Hausherren in der Schlussminute noch verkürzten. „Wir waren die dominierende Mannschaft und haben auch in der Höhe verdient gewonnen“, so Frey, der mit einem weiteren Dreier am Samstag gegen Meisenheim in die Winterpause gehen will.