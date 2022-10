Junioren: SVWW-U19 fegt über Biebrich 02 8:2-Erfolg der Wehener A-Jugend gegen die "Blauen"

Wiesbaden . Das war deutlich. Mit 8:2 (6:0) fegte die U19 des SV Wehen Wiesbaden im Hessenliga-Derby bei Biebrich 02 über die Blauen. Für den SVWW trafen Robin Rosenberger, Viktor Grbic (je 2), Imad Jaadar, Aid Sulejmani und Boby Bossu. Dazu kam ein Eigentor von Emil Piening. Die 02-Torschützen hießen Yassin Khamal und Nikos Iosifidis. „Die ersten 45 Minuten waren mit das Beste, was ich in meiner Amtszeit beim SVWW erleben durfte. Gegen einen unangenehmen Kontrahenten haben wir von der ersten Sekunde an gezeigt, dass wir dieses Derby gewinnen möchten“, so SVWW-Trainer Sandro Stuppia.