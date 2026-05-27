Junioren-Regionalliga: SC Krefeld geht in Hilden baden

SC Krefeld im Einsatz. – Foto: Bryan Razzeto

Die C-Junioren des VfB Hilden sind und bleiben in der Niederrheinliga die absolute Übermannschaft. Dies bekam nun zum zweiten Mal auch der SC Krefeld zu spüren, der auf der Sportanlage Hoffeldstraße mit 1:5 (0:3) das Fell im wahrsten Sinne des Wortes über die Ohren gezogen bekam.

Während die Schützlinge von Trainer Roman Esser auf Platz fünf abrutschten – dies ist allerdings eine Platzierung, die aller Ehren wert ist –, war es für Tabellenführer VfB Hilden, der Torjäger Tim Woitassek, bisher 21 Treffer, nicht dabei hatte, der 21. Sieg im 21. Spiel. Eine imponierende Bilanz der Jungs von Trainer Jean-Pierre Lobbes, die beim 2:1-Erfolg im Hinspiel erheblich mehr Mühe hatten. Der Ehrentreffer der Krefelder, die einen Akteur mit Rot verloren (62.), erzielte der eingewechselte Prince-Chinecherem Isaac zum 1:3 (43.).

Bei den A-Junioren geht die Talfahrt der Sportfreunde Baumberg, wochenlang scheinbar der unangefochtene Spitzenreiter, mit unvermindertem Tempo weiter. Im Nachholspiel des 12. Spieltags gab es eine 0:3-Schlappe gegen den 1. FC Bocholt, bei dem nach Seitenwechsel Hadi Salman mit einem lupenreinen Hattrick alles entschied. Neuer Tabellenführer ist jetzt Ratingen 04/19. Die Baumberger verloren von den vergangenen vier Begegnungen neben der gegen Bocholt noch zwei weitere, nämlich gegen den SC St. Tönis und Schwarz-Weiß Essen. Da nutzte der zwischenzeitliche 12:0-Kantersieg gegen das weit abgeschlagene Schlusslicht FSV Duisburg herzlich wenig.