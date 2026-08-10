Junioren-Oberligen: So sieht die Einteilung aus

– Foto: Alfred Brumbauer

Ein neues Modell wird bei den D-Junioren angewendet. Erstmals gibt es zwei Bezirksligen, in der jeweils sieben Teams um Punkte und Tore kämpfen. "Damit können die Fahrstrecken entzerrt werden. Das war in der Vergangenheit ein großes Problem", informiert Karl. Damit die Youngsters ausreichend Matchpraxis sammeln, gibt es nicht den gewohnten Modus mit Hin- und Rückspiel, sondern eine Dreifachrunde. "Damit haben alle Vereine zumindest 18 Spiele", erklärt Karl den Sinn der Maßnahme. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren für eine Endrunde, in der dann im Überkreuzmodus zwei Halbfinales gespielt werden. Die beiden Sieger ermitteln dann den niederbayerischen U13-Champion. Vor ein paar Jahren hat der BFV unter anderem die U13-Förderliga eingeführt, an der aus Niederbayern unter anderem die SpVgg GW Deggendorf, die SpVgg Landshut, der 1. FC Passau und der FC Dingolfing teilnehmen. Mit Ausnahme der Donaustädter, die mit ihrer D3 an den Start gehen, sind diese Klubs mit ihren Teams nicht mehr am Spielbetrieb auf Bezirksebene integriert.





