 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Die B-Junioren des JFV A/O/B/H/H sind Teil der Niedersachsenliga.
Die B-Junioren des JFV A/O/B/H/H sind Teil der Niedersachsenliga. – Foto: Jörg Struwe

Junioren-Niedersachsenligen: Hauptrunden-Staffeln stehen fest

Einteilung der sechs Junioren-Niedersachsenligen ist fix

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
A-Jun-Niedersachsenl.
A-Jun. NL Lü/We
B-Jun NL
B-Jun.-Nds.L Lüne/WE
C-Jun.-Nieders.-Liga
C-Jun.-Nieder.-Liga 2

Die Qualifikationsrunde der A-, B- und C-Junioren Niedersachsenliga ist abgeschlossen. Nach Abschluss der Vorrunde haben sich die jeweils vier bestplatzierten Teams jeder Staffel sowie die vier Aufsteiger aus den Landesligen für die Hauptrunde qualifiziert. Die beiden Tabellenletzten jeder Qualifikationsstaffel treten zur zweiten Halbserie den Gang in die nächsttiefere Spielklasse an.

Gemäß den Vorgaben der Ausschreibung und unter Berücksichtigung geografischer Aspekte wurden die zwölf qualifizierten Mannschaften pro Altersklasse nun in zwei Hauptrunden-Staffeln eingeteilt. Die jeweiligen Staffelsieger ermitteln am Saisonende in einem Hin- und Rückspiel den Niedersachsenmeister.

Der erste Spieltag der Hauptrunde ist für das Wochenende 28. Februar / 1. März 2026 angesetzt.

A-Junioren Niedersachsenliga

Staffel 1

  • JFV Biber

  • BSV Kickers Emden

  • 1. SC Göttingen 05

  • TuS Sudweyhe

  • VfL Westercelle

  • MTV Wolfenbüttel

Staffel 2

  • MTV Gifhorn

  • HSC Hannover

  • OSV Hannover

  • SC Hemmingen-Westerfeld

  • Blau-Weiß Lohne

  • SC Spelle-Venhaus

B-Junioren Niedersachsenliga

Staffel 1

  • JFV A/O/B/H/Heeslingen

  • JFV Calenberger Land

  • MTV Gifhorn

  • HSC Hannover

  • Blau-Weiß Lohne

  • VfB Oldenburg

Staffel 2

  • TSV Havelse

  • 1. SC Göttingen 05

  • VfV Borussia 06 Hildesheim

  • JFV Lüneburg

  • SV Meppen II

  • VfL Osnabrück II

AOK C-Junioren Niedersachsenliga

Staffel 1

  • JFV Delmenhorst

  • JFV Drochtersen/Assel & Stade

  • TSV Havelse

  • Hannover 96 II

  • JFV Lüneburg

  • VfB Oldenburg

Staffel 2

  • JFV Calenberger Land

  • 1. SC Göttingen 05

  • JFV Leer

  • Blau-Weiß Lohne

  • SV Meppen

  • BV Germania Wolfenbüttel
Aufrufe: 015.12.2025, 18:00 Uhr
redAutor