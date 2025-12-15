Junioren-Niedersachsenligen: Hauptrunden-Staffeln stehen fest

Die Qualifikationsrunde der A-, B- und C-Junioren Niedersachsenliga ist abgeschlossen. Nach Abschluss der Vorrunde haben sich die jeweils vier bestplatzierten Teams jeder Staffel sowie die vier Aufsteiger aus den Landesligen für die Hauptrunde qualifiziert. Die beiden Tabellenletzten jeder Qualifikationsstaffel treten zur zweiten Halbserie den Gang in die nächsttiefere Spielklasse an.

Gemäß den Vorgaben der Ausschreibung und unter Berücksichtigung geografischer Aspekte wurden die zwölf qualifizierten Mannschaften pro Altersklasse nun in zwei Hauptrunden-Staffeln eingeteilt. Die jeweiligen Staffelsieger ermitteln am Saisonende in einem Hin- und Rückspiel den Niedersachsenmeister.

Der erste Spieltag der Hauptrunde ist für das Wochenende 28. Februar / 1. März 2026 angesetzt.