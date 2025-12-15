Junioren-Niedersachsenligen: Hauptrunden-Staffeln stehen fest

Die Qualifikationsrunde der A-, B- und C-Junioren Niedersachsenliga ist abgeschlossen. Nach Abschluss der Vorrunde haben sich die jeweils vier bestplatzierten Teams jeder Staffel sowie die vier Aufsteiger aus den Landesligen für die Hauptrunde qualifiziert. Die beiden Tabellenletzten jeder Qualifikationsstaffel treten zur zweiten Halbserie den Gang in die nächsttiefere Spielklasse an.
Gemäß den Vorgaben der Ausschreibung und unter Berücksichtigung geografischer Aspekte wurden die zwölf qualifizierten Mannschaften pro Altersklasse nun in zwei Hauptrunden-Staffeln eingeteilt. Die jeweiligen Staffelsieger ermitteln am Saisonende in einem Hin- und Rückspiel den Niedersachsenmeister.
Der erste Spieltag der Hauptrunde ist für das Wochenende 28. Februar / 1. März 2026 angesetzt.
JFV Biber
BSV Kickers Emden
1. SC Göttingen 05
TuS Sudweyhe
VfL Westercelle
MTV Wolfenbüttel
MTV Gifhorn
HSC Hannover
OSV Hannover
SC Hemmingen-Westerfeld
Blau-Weiß Lohne
SC Spelle-Venhaus
JFV A/O/B/H/Heeslingen
JFV Calenberger Land
MTV Gifhorn
HSC Hannover
Blau-Weiß Lohne
VfB Oldenburg
TSV Havelse
VfV Borussia 06 Hildesheim
JFV Lüneburg
SV Meppen II
JFV Delmenhorst
JFV Drochtersen/Assel & Stade
TSV Havelse
Hannover 96 II
JFV Lüneburg
VfB Oldenburg
JFV Calenberger Land
1. SC Göttingen 05
JFV Leer
Blau-Weiß Lohne
SV Meppen