Junioren-Niederrheinpokal startet am Wochenende

Kleves A-Jugend gegen Neukirchen-Vluyn Im Wettbewerb der A-Junioren bekommt es der 1. FC Kleve am Sonntag, 11 Uhr, mit Grenzlandliga-Konkurrent FC Neukirchen-Vluyn zu tun. In der Meisterschaft ging das Duell mit 2:3 an die Neukirchener, die die Tabelle vor den Klevern anführen. „Sie waren auf jeden Fall ein guter Gegner, aber wir haben uns auch ein wenig selbst geschlagen. Das wollen wir diesmal besser machen“, sagt FC-Trainer Dominic Trarbach. Die JSG Aldekerk/Nieukerk (Leistungsklasse) ist in ihrem zeitgleichen Duell mit Niederrheinligist VfB Homberg in der Außenseiterrolle. Angst habe man jedoch nicht, so JSG-Coach Christian Ronczka: „Die Jungs freuen sich sehr auf die Partie. Wir wollen es den Hombergern so schwer wie möglich machen und die Chancen nutzen, die wir bekommen.“ Die B-Junioren des 1. FC Kleve bestreiten ihr Erstrunden-Spiel ebenfalls am Sonntag, 11 Uhr. Der Tabellenzehnte der Niederrheinliga ist bei Rhein-Ruhr-Ligist SpVgg Sterkrade-Nord gefordert. FC-Trainer Niko Hegemann hat sich im Vorfeld über die Oberhausener informiert. „Sie haben in der Vorbereitung bereits gute Ergebnisse gegen Niederrheinliga-Mannschaften erzielt. Ich erwarte einen starken Gegner, der strukturierten Fußball spielt. Wir wollen mit einem Erfolg ins neue Jahr starten“, sagt Hegemann.

B-Junioren starten am Freitag Bereits am Freitag, 19.30 Uhr, empfangen die B-Junioren der JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen (Grenzlandliga) den Niederrheinligisten 1. FC Bocholt. Der SV Straelen (Grenzlandliga) ist am Sonntag um 13 Uhr beim TSV Solingen (Bergische Leistungsklasse) gefordert. Im Wettbewerb der C-Junioren muss der 1. FC Kleve (Grenzlandliga) bereits am Samstag, 15 Uhr, zum Ligakonkurrenten GSV Moers. Das Highlight-Spiel des Kevelaerer SV (Leistungsklasse) gegen Regionalligist Wuppertaler SV wurde auf Samstag, 31. Januar, 16 Uhr, verschoben. „Wir haben am Tag vorher unseren Bowling-Teamabend. Die Jungs freuen sich total auf das Spiel und werden von der ersten bis zur letzten Minute alles geben“, sagt KSV-Coach Oliver Franzen.