Junioren-Niederrheinpokal startet am Wochenende

An diesem Wochenende bestreiten viele Nachwuchsteams aus dem Kreis Kleve den Pflichtspiel-Auftakt in das Fußball-Jahr 2026. Die Erstrunden-Spiele im Niederrheinpokal stehen an. Für den Kreis Kleve/Geldern sind am Samstag und Sonntag insgesamt 14 Mannschaften im Einsatz. Wie schätzen die Trainer die jeweiligen Aufgaben ein?
Im Wettbewerb der A-Junioren bekommt es der 1. FC Kleve am Sonntag, 11 Uhr, mit Grenzlandliga-Konkurrent FC Neukirchen-Vluyn zu tun. In der Meisterschaft ging das Duell mit 2:3 an die Neukirchener, die die Tabelle vor den Klevern anführen. „Sie waren auf jeden Fall ein guter Gegner, aber wir haben uns auch ein wenig selbst geschlagen. Das wollen wir diesmal besser machen“, sagt FC-Trainer Dominic Trarbach.
Die B-Junioren des 1. FC Kleve bestreiten ihr Erstrunden-Spiel ebenfalls am Sonntag, 11 Uhr. Der Tabellenzehnte der Niederrheinliga ist bei Rhein-Ruhr-Ligist SpVgg Sterkrade-Nord gefordert. FC-Trainer Niko Hegemann hat sich im Vorfeld über die Oberhausener informiert. „Sie haben in der Vorbereitung bereits gute Ergebnisse gegen Niederrheinliga-Mannschaften erzielt. Ich erwarte einen starken Gegner, der strukturierten Fußball spielt. Wir wollen mit einem Erfolg ins neue Jahr starten“, sagt Hegemann.
Bereits am Freitag, 19.30 Uhr, empfangen die B-Junioren der JSG Haldern/Rees/Hönnepel-Niedermörmter/Millingen/Bienen (Grenzlandliga) den Niederrheinligisten 1. FC Bocholt. Der SV Straelen (Grenzlandliga) ist am Sonntag um 13 Uhr beim TSV Solingen (Bergische Leistungsklasse) gefordert.
Im Wettbewerb der C-Junioren muss der 1. FC Kleve (Grenzlandliga) bereits am Samstag, 15 Uhr, zum Ligakonkurrenten GSV Moers. Das Highlight-Spiel des Kevelaerer SV (Leistungsklasse) gegen Regionalligist Wuppertaler SV wurde auf Samstag, 31. Januar, 16 Uhr, verschoben. „Wir haben am Tag vorher unseren Bowling-Teamabend. Die Jungs freuen sich total auf das Spiel und werden von der ersten bis zur letzten Minute alles geben“, sagt KSV-Coach Oliver Franzen.
Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen sind für ihr Hauptrunden-Spiel beim Niederrheinliga-Rivalen Sportclub Krefeld zu Gast. Die Partie findet am Sonntag, 13.15 Uhr, statt. In der Liga gewann das Team von Trainer Bart Denissen sein Heimspiel gegen den Sportclub mit 3:0. „Das war kein leichtes Spiel“, so Denissen, der gerade ein Trainingslager in der Eifel abhält. „Ich bin froh, dass wir zum Abschluss das Pokalspiel haben. Wir wollen uns eine gute Grundlage für die Rückrunde schaffen“, sagt der VfR-Coach.
Die U17 der JSG Walbeck/Auwel-Holt (Leistungsklasse) ist ebenfalls am Sonntag, 13 Uhr, bei Rot-Weiß Oberhausen (Leistungsklasse) gefordert.
Im Pokal der C-Juniorinnen muss der VfR Warbeyen (Leistungsklasse) am Samstag, 11 Uhr, zum Kreisligisten CSV Marathon Krefeld. Viktoria Winnekendonk (Kreisklasse) ist um 14 Uhr bei den Sportfreunden Lowick (Kreisklasse) zu Gast. Das Heimspiel der JSG Auwel-Holt/Walbeck (Kreisklasse) gegen die DJK Tusa Düsseldorf (Leistungsklasse) wurde auf Sonntag, 8. Februar, verschoben.
Bei den D-Juniorinnen sind am Samstag sogar vier Teams im Einsatz: Die DJK SG Hommersum-Hassum trifft um 13.30 Uhr auswärts auf die Sportfreunde Gerresheim, der VfR Warbeyen empfängt um 14 Uhr den Duisburger SV. Eintracht Emmerich trifft zeitgleich zu Hause auf den Sportclub Krefeld, Viktoria Winnekendonk muss auswärts beim SV Jägerhaus Linde ran.
