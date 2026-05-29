Junioren: Meisterträume, Quali-Kampf und Abstiegsangst

In den DFB-Nachwuchsligen der A- und B-Junioren ruht der Ball bereits weitestgehend. Nur das Endspiel um die Deutsche A-Jugendmeisterschaft steht an diesem Wochenende noch auf dem Programm. In den Ligen darunter sind die Teams aber noch im Einsatz. Wir geben auf der Zielgeraden der Saison einen Überblick über den Stand der Düsseldorfer Teams in den Niederrheinligen und den Rhein-Ruhr-Ligen.
A-Junioren In der Niederrheinliga wird der Kreis 1 aktuell „nur“ durch Ratingen 04/19 und den VfB 03 Hilden vertreten. Während Ratingen sich als Erster Hoffnung auf die Meisterschaft (aber nicht auf den Aufstieg in die Nachwuchsliga) machen darf, muss Hilden als Tabellenzehnter auf jeden Fall in die Qualifikation. In der nächsten Saison stößt die SG Unterrath als Absteiger aus der Nachwuchsliga und womöglich auch der DSC 99 dazu, Der „Club“ hat die Vizemeisterschaft in der Rhein-Ruhr-Liga vor der U18 der SG Unterrath bereits sicher und darf damit in die Qualifikation. Der BV 04 wird die Premierensaison in der Rhein-Ruhr-Liga auf einem ordentlichen Rang fünf abschließen.
B-Junioren Die SG Unterrath schielt vor dem letzten Spieltag noch auf die Vizemeisterschaft in der Niederrheinliga und konkurriert hier unter anderem mit dem VfB 03 Hilden. Aus der Rhein-Ruhr-Liga könnte der BV 04 aufsteigen, der allerdings dafür am letzten Spieltag noch Rang vier vor dem VfB Speldorf verteidigen muss. Der DSC 99 muss sich für ein weiteres Jahr in der Rhein-Ruhr-Liga qualifizieren. Runter in die Leistungsklasse geht es wieder für Turu 80 und die U16 aus Ratingen.
B-Juniorinnen Die U17 des Lohausener SV hat am Sonntag ein Endspiel in der Niederrheinliga. Im Kellerduell beim direkten Rivalen TSV Solingen reicht dem LSV ein Remis für einen „Quali“-Platz. Bei einer Niederlage steigt er ab. Tusa hat sich mit drei Siegen in Serie von ganz unten abgesetzt und damit schon einen Platz in der Qualifikationsrunde sicher.
C-Junioren Der VfB 03 Hilden steht noch einen Schritt davor, die Niederrheinliga verlustpunktfrei abzuschließen. Als bereits feststehender Staffelsieger darf man vom Regionalliga-Aufstieg träumen. In die Niedrrrheinligs aufsteigen könnten die U14-Teams der SG Unterrath und -sofern seine U15 in die Regionalliga geht - des VfB 03 Hilden. Beide kämpfen am letzten Spieltag noch um die Top-Vier und damit um einen Qualifikationsplatz. Die U15 des SC West darf sich Hoffnung auf ein weiteres Jahr in der Rhein-Ruhr-Liga machen. Die Turu steht als Absteiger fest.