Junioren: Meisterträume, Quali-Kampf und Abstiegsangst

Das Programm der Düsseldorfer Jugend im Überblick. – Foto: Jens Terhardt

In den DFB-Nachwuchsligen der A- und B-Junioren ruht der Ball bereits weitestgehend. Nur das Endspiel um die Deutsche A-Jugendmeisterschaft steht an diesem Wochenende noch auf dem Programm. In den Ligen darunter sind die Teams aber noch im Einsatz. Wir geben auf der Zielgeraden der Saison einen Überblick über den Stand der Düsseldorfer Teams in den Niederrheinligen und den Rhein-Ruhr-Ligen.

A-Junioren In der Niederrheinliga wird der Kreis 1 aktuell „nur“ durch Ratingen 04/19 und den VfB 03 Hilden vertreten. Während Ratingen sich als Erster Hoffnung auf die Meisterschaft (aber nicht auf den Aufstieg in die Nachwuchsliga) machen darf, muss Hilden als Tabellenzehnter auf jeden Fall in die Qualifikation. In der nächsten Saison stößt die SG Unterrath als Absteiger aus der Nachwuchsliga und womöglich auch der DSC 99 dazu, Der „Club“ hat die Vizemeisterschaft in der Rhein-Ruhr-Liga vor der U18 der SG Unterrath bereits sicher und darf damit in die Qualifikation. Der BV 04 wird die Premierensaison in der Rhein-Ruhr-Liga auf einem ordentlichen Rang fünf abschließen.