Junioren-Kreispokal MG: Neersbroichs U19 besiegt den 1. FC

Bereits in der 7. Spielminute gingen die Neersbroicher dabei auf der Sportanlage Puffkohlen in Giesenkirchen durch Ben Julian Schwarzer mit 1:0 in Führung und hielten diesen Vorsprung fast die komplette Partie über. In der 90. Minute war es dann Thies Bartholot, der mit dem 2:0 für die Entscheidung in Finale der ältesten Junioren-Altersklasse sorgte. Die Neersbroicher, die in der A-Junioren-Sonderliga spielen, beendeten dort die Saison auf dem neunten Tabellenplatz, während die U19 des 1. FC in der Niederrheinliga als Elfter abgestiegen ist.