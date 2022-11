Junioren: Hassia-U13 feiert ersten Saisonsieg Binger Verbandsliga-D-Junioren bezwingen Worms 3:2 +++ Ingelheimer Teams verlieren auswärts

D-Junioren: Hassia Bingen – Wormatia Worms 3:2 (1:1). – Der erste Dreier der Saison war vor allem für die Psyche wichtig. „Wir haben in den letzten Wochen vernünftig trainiert. Und genauso haben die Jungs gespielt, mit Kopf und Herz“, so Hassia-Coach Oliver Zehmer. Das 0:1 konnte Jana Wiese kurz vor der Pause ausgleichen. Lenn Immerheißer (36.) und Yasin Ova (38.) stellten die Weichen auf Sieg.

C-Junioren: SV Morlautern – Spvgg. Ingelheim 2:1 (0:0). – Die Rotweinstädter waren über die komplette Spielzeit die bessere Mannschaft, erspielten sich Chance um Chance und fuhren am Ende doch mit leeren Händen heim. Mit dem ersten Gegenangriff fiel nach dem Seitenwechsel das 1:0, kurz vor Ende der regulären Spielzeit auch noch das 2:0 für den SV. „Es ist mir unerklärlich, wie das passiert ist. Uns fehlt einfach mal das positive Momentum“, sagte Trainer Kenneth Weimer. David Eckart gelang der Anschluss (70.). In der Nachspielzeit wurde der korrekt erzielte Ausgleich wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung nicht anerkannt. Am Samstag (14 Uhr) ist der FSV Offenbach zu Gast.

A-Junioren: TSV Gau-Odernheim – Spvgg. Ingelheim 3:1 (1:1). – „Gau-Odernheim war gallig. Die wollten den Sieg unbedingt.“ Ingelheims Trainer Stefan Balik nannte den Erfolgsfaktor des TSV und damit auch den Grund für die erste Saisonniederlage seiner Truppe. Mehr Zählbares als der zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1 durch Tim Tremmel kurz vor der Pause wollte nicht gelingen. Was gegen das bisherige Schlusslicht nicht klappte, soll gegen den Tabellenzweiten FC Speyer am Samstag (16 Uhr) im Blumengarten glücken.

1. FC Kaiserslautern – Hassia Bingen 6:0 (4:0). – Am Feiertag folgte die erwartete Niederlage beim Nachwuchs der Roten Teufel. Die Höhe war für Zehmer zwar ärgerlich, aber zu verzeihen. Vier individuelle Fehler sorgten für die ersten Gegentore. „Daran müssen wir arbeiten“, so der Trainer, der mit seinem Team einen Mittelfeldplatz erreichen will. Die nächste Partie steigt am Samstag (12 Uhr) beim SV Gonsenheim