Junioren-Einteilung im Kreis West: Kleine Gruppen, Rückgang bei U15

"Die Jugendlichen müssen wieder deutlich mehr Fußball spielen", war zuletzt immer wieder von regionalen Trainer-Größen wie etwa Rudi Damberger, der die SpVgg Ruhmannsfelden 2015 zur Landesliga-Meisterschaft führte, zu hören. Im Kreis West scheint man auf solche Botschaften bzw. Meinungen keinen Wert zu legen, denn man setzt bei der Einteilung ausschließlich auf kleine Gruppen, in der schon Zehner-Staffeln die absolute Ausnahme sind. In der U15-Kreisklasse gibt es sogar drei Vierer-Staffeln, in der zwar eine sogenannte Doppelrunde gespielt wird, die aber zur Folge haben, dass die Jugendlichen pro Halbjahr nur sechs(!) Punktspiele bestreiten. Konfrontiert mit der Sinnhaftigkeit der vielen kleinen Gruppen, lässt der West-Kreisvorsitzende Christian Eichhorn, der sich früher selbst viele Jahre im Nachwuchsbereich engagierte, folgendes verlauten: "Das ist ein sehr sensibles Thema, bei dem die Meinungen weit auseinander gehen. Es gibt Vereine, die sich zweifellos größere Gruppen wünschen, einige bevorzugen aber kleinere Staffeln. Für andere Klubs steht im Vordergrund, möglichst kurze Fahrtstrecken zu haben. Daher ist das alles sehr komplex und nicht einfach zu handhaben."
Die Entwicklung in Zahlen:
U19: Saison 2025/2026 62 Meldungen Saison 2024/2025: 61 (davon fünf Teams während des laufenden Spieljahrs zurückgezogen)
U17: Saison 2025/2026: 66 Saison 2024/2025: 61
U15: Saison 2025/2026: 99 Saison 2024/2025: 112 (davon ein Team während der Saison zurückgezogen)
U19 Kreisliga Donau/Laaber
SG ATSV Kelheim
SG Mallersdorf-Grafentraubach
SG Ihrlerstein
SG Oberhatzkofen
SG Saal
SG Langquaid
SG Offenstetten
SG Aiglsbach
SG Schierling
FC Mainburg
U19 Kreisliga Isar/Rott
SG Mitterskirchen
SG Wurmannsquick
SG Tann
FC Dingolfing II
FC Teisbach
FC Velden-Eberspoint
JFG Gäuboden-Süd
SV Mengkofen
TSV Haarbach
TSV Vilsbiburg
U19 Kreisliga Landshut
SG Buch
SG Landshut-Berg II
SG Neufraunhofen
SG Ergoldsbach
DJK-SV Altdorf
DJK-TSV Ast
DJK-SV Furth
ETSV 09 Landshut
FC Ergolding II
SV Essenbach
U19 Gruppe Dietfurt
SG Dietfurt
SG Schönau
SG Bad Birnbach
SG Taufkirchen
SG Johanniskirchen
FC Julbach-Kirchdorf
TSV Gangkofen
TuS Pfarrkirchen
U19 Gruppe Landshut
SG Aham
SG Kumhausen
SG Niederaichbach
SG Niederviehbach
SC Bruckberg
SG Johannesbrunn-Binabiburg
TSV Landshut-Auloh
TSV Rapid Vilsheim
U19 Gruppe Pfeffenhausen
SG ATSV Kelheim II
SG Mirskofen
SG Hohenthann
SG Pfeffenhausen
SG Abensberg II
SG Bayerbach
SG Langquaid II
SG Volkenschwand
U19 Gruppe Ruhstorf
SG Dornwang
SG Dornach
SG FC-DJK Simbach
SG Malgersdorf
SG Mamming
SG Marklkofen
SG Arnstorf
SC Ruhstorf
U17 Kreisliga Mitte
SG Buch
SG Altheim
DJK-SV Altdorf
FC Dingolfing III
FC Teisbach
JFG Gäuboden-Süd
SV Essenbach
SV Landshut-Münchnerau
U17 Kreisliga Nord
SG Ihrlerstein
SG Kelheimwinzer
SG Saal
SG Bayerbach
SG Abensberg
SG Langquaid
SG Neustadt/Donau
SG Sandelzhausen
SG Laberweinting
U17 Kreisliga Süd
SG Reut
SG Anzenkirchen
SG Baierbach
SG Geisenhausen
ASCK Simbach
DJK-SF Reichenberg
FC Velden-Eberspoint
SV Höcking
U17 Gruppe Donau/Laaber
SG Leibersdorf
SG Train
SG Pattendorf II
SG Saal II
SG Abensberg II
SG Langquaid II (Neuner-Team)
SG Rohr
FC Mainburg
TV Meilenhofen
U17 Gruppe Isar
SG Dornach
SG Steinberg
SG Niederaichbach
SG Eichendorf
SG Niederviehbach
FSV Landau
SG Höcking II (Neuner-Team)
SV Wörth/Isar
U17 Gruppe Kleine Laber/Vils
SG Neuhausen
SG Gündlkofen
SG Oberglaim
SG Ergoldsbach
SG Pfaffenberg
SG Laberweinting II
ETSV 09 Landshut
SV Landshut-Münchnerau II
U17 Gruppe Rott
SG Dietfurt
SG Wurmannsquick
SG Gangkofen
SG Anzenkirchen II
SG Arnstorf
FC Julbach-Kirchdorf
SG Eggenfelden II
TuS Pfarrkirchen
U17 Gruppe Vils
FC Bonbruck-Bodenkirchen
SG Geisenhausen II
DJK-TSV Ast (Neuner-Team)
SG Wendelskirchen
SG Kumhausen
SG Johannesbrunn-Binabiburg
TSV Vilsbiburg
TSV Landshut-Auloh
U15 Kreisliga
SG ATSV Kelheim
SG Saal
SG Abensberg
SG Schierling
FC Dingolfing II
FC Ergolding II
SC Landshut-Berg
TSV Vilsbiburg
U15 Kreisklasse Dingolfing-Landau
FSV Landau
SV Wörth/Isar
JFG Gäuboden-Süd
SV Mengkofen
U15 Kreisklasse Kelheim
SG Pattendorf
SG Ihrlerstein
SG Siegenburg
SG Abensberg II
SG Langquaid
SG Neustadt/Donau
FC Mainburg
U15 Kreisklasse Landshut
SG Ohu/Ahrain
SG Niederaichbach
SG Ergoldsbach
SG ETSV 09 Landshut
SC Landshut-Berg II
SV Landshut-Münchnerau
U15 Kreisklasse Landshut-Süd
FC Velden-Eberspoint
TV Geisenhausen
TSV Rapid Vilsheim
TSV Kronwinkl
U15 Kreisklasse Rottal-Inn
ASCK Simbach
DJK-SF Reichenberg II
FC Julbach-Kirchdorf
SSV Eggenfelden II
U15 Gruppe Dingolfing
SG Dornwang
SG Teisbach
SV Weng
SV Mamming
SG Reisbach
SG Niederhausen
FC Dingolfing IV
SV Höcking
U15 Gruppe Inn/Rott
FC Julbach-Kirchdorf II
SG Huldsessen
SG Geratskirchen
SG Wurmannsquick
SG Ulbering
SG Johanniskirchen
TSV Triftern
TuS Pfarrkirchen
U15 Gruppe Kelheim
SG ATSV Kelheim II
SG Hausen
SG Saal II
SG Siegenburg II
SG Abensberg III
SG Langquaid II
SG Offenstetten
SG Meilenhofen
U15 Gruppe Kleine Laber
SG Offenstetten II
SG Neufahrn
SG Laberweinting
SG Pfeffenhausen
SG Hohenthann
SG Mallersdorf-Grafentraubach
SG Sallach
SG Bayerbach
U15 Gruppe Kollbach
SG Amsham
SG Dornach
SG Aufhausen
SG Malgersdorf
SG Schönau
SG Taufkirchen
SG Johanniskirchen II
SG Arnstorf
U15 Gruppe Landshut Ost
SG Altdorf II
SG Ohu/Ahrain II
SV Kumhausen II
SG Ergoldsbach II
SV Essenbach
SV Landshut-Münchnerau II
TSV Haarbach II
TSV Landshut-Auloh
U15 Gruppe Landshut West
SG Kumhausen
SG Neufraunhofen
SG Obersüßbach
SG Volkenschwand
DJK-TSV Ast
SC Bruckberg
SC Buch
SG Altdorf
SV Gündlkofen
U15 Gruppe Vils/Bina
SG Altenkirchen
SG Aham
SG Bonbruck/Bodenkirchen
SG Wendelskirchen
SG Massing
FC Dingolfing III
SG Johannesbrunn-Binabiburg
TSV Gangkofen
TSV Haarbach