Junioren-Einteilung im Kreis West: Kleine Gruppen, Rückgang bei U15

"Die Jugendlichen müssen wieder deutlich mehr Fußball spielen", war zuletzt immer wieder von regionalen Trainer-Größen wie etwa Rudi Damberger, der die SpVgg Ruhmannsfelden 2015 zur Landesliga-Meisterschaft führte, zu hören. Im Kreis West scheint man auf solche Botschaften bzw. Meinungen keinen Wert zu legen, denn man setzt bei der Einteilung ausschließlich auf kleine Gruppen, in der schon Zehner-Staffeln die absolute Ausnahme sind. In der U15-Kreisklasse gibt es sogar drei Vierer-Staffeln, in der zwar eine sogenannte Doppelrunde gespielt wird, die aber zur Folge haben, dass die Jugendlichen pro Halbjahr nur sechs(!) Punktspiele bestreiten. Konfrontiert mit der Sinnhaftigkeit der vielen kleinen Gruppen, lässt der West-Kreisvorsitzende Christian Eichhorn, der sich früher selbst viele Jahre im Nachwuchsbereich engagierte, folgendes verlauten: "Das ist ein sehr sensibles Thema, bei dem die Meinungen weit auseinander gehen. Es gibt Vereine, die sich zweifellos größere Gruppen wünschen, einige bevorzugen aber kleinere Staffeln. Für andere Klubs steht im Vordergrund, möglichst kurze Fahrtstrecken zu haben. Daher ist das alles sehr komplex und nicht einfach zu handhaben."





Die Entwicklung in Zahlen:

U19: Saison 2025/2026 62 Meldungen Saison 2024/2025: 61 (davon fünf Teams während des laufenden Spieljahrs zurückgezogen)

U17: Saison 2025/2026: 66 Saison 2024/2025: 61

U15: Saison 2025/2026: 99 Saison 2024/2025: 112 (davon ein Team während der Saison zurückgezogen)