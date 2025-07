Junioren-Duelle zwischen Baumberg und Ratingen parallel

Die Partien bilden den Auftakt einer Englischen Woche, denn am Mittwoch, 17. September fahren die SFB zum Kreis-Derby beim VfB 03 Hilden, die Ratinger zum Nachbarn SG Unterrath (beide 19.30 Uhr). Am Sonntag darauf, am 21. September, kommt Hilden um 11 Uhr nach Ratingen, während Baumberg die SG Schönebeck empfängt. Das erste Duell beider Mannschaften steigt am 13. Spieltag, wenn die SFB am Sonntag, 30. November ab 11 Uhr 04/19 zu Gast haben.

Auftakt mit Heimspiel bei den B-Junioren