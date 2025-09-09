Junioren: die Spielpläne sind online

An diesem Wochenende starten viele Teams der U19-Junioren mit der Vorrunde der „Coupe du Prince“ in ihre neue Saison. Titelverteidiger Una Strassen muss dabei gegen Zweitligist Bissen ran. Eine Woche später beginnt dann die erste Phase der Saison, die bis Mitte Oktober dauert. Insgesamt spielen 47 Teams in acht Miniligen à jeweils fünf Spieltage gegeneinander.

