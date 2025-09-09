Junioren: die Spielpläne sind online

💸👉 Über diesen Link könnt ihr FuPa Luxemburg unterstützen 👈 Weitere wichtige Infos dazu findet ihr hier.
An diesem Wochenende starten viele Teams der U19-Junioren mit der Vorrunde der „Coupe du Prince“ in ihre neue Saison. Titelverteidiger Una Strassen muss dabei gegen Zweitligist Bissen ran. Eine Woche später beginnt dann die erste Phase der Saison, die bis Mitte Oktober dauert. Insgesamt spielen 47 Teams in acht Miniligen à jeweils fünf Spieltage gegeneinander.
Alle Partien stehen seit Montag auf FuPa zur Verfügung. Da die Kader der vergangenen Saison aus technischen Gründen nicht übernommen werden konnten und einige Nachwuchskicker dieser Kategorie entwachsen sein dürften, können FuPa-Vereinsverwalter ihre Teams ab jetzt erfassen.
👉 Klasse 1
