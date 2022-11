Junioren des VfR Fischeln in Lowick mit acht Neuzugängen A-Junioren-Niederrheinliga: Mit Verstärkung geht der VfR Fischeln in die nächsten Spiele.

Alles auf Restart gestellt wird in der Niederrheinliga aktuell bei den A-Junioren des VfR Fischeln. Denn ab vergangenen Dienstag vergrößert sich der eher kleine Kader gleich um acht Spieler. Wenn die Neuen dann so performen, wie bei ihren vorherigen Vereinen, wird Ronny Kockel, der Trainer in Doppelfunktion, mit großer Wahrscheinlichkeit bei seinem Nachwuchs auch so jubeln können, wie bei der von ihm kürzlich noch zusätzlich übernommenen Ersten (zwei Siege in zwei Partien).