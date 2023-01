Junioren des FC Memmingen: Volles Programm auf dem Hallenparkett

Der Jugendfußball rollt in den kommenden Wochen unter dem Hallendach. Die Junioren-Mannschaften des FC Memmingen nehmen an den Futsal-Meisterschaften auf Kreis-, Bezirks- und bei entsprechender Qualifikation auch auf bayerischer Ebene sowie an Einladungsturnieren teil.

Am kommenden Sonntag, 15. Januar, wird ab 11 Uhr in Marktoberdorf der schwäbische Meister bei den A-Junioren ermittelt. Das U19-Team des FC Memmingen (im Bild) trifft dabei als favorisierter Bayernligist in seiner Gruppe zunächst auf den Allgäuer Kreissieger SG Wiggensbach/Buchenberg, den FC Stätzling, TSV Rain und TSV Haunstetten. In der anderen Gruppe treten der FV Illertissen, die SpVgg Kaufbeuren, der SVO Germaringen, TSV Schwaben Augsburg und FC Lauingen gegeneinander an. Das Finale ist für 17.20 Uhr angesetzt. Beide Endspielteilnehmer sind bei den bayerischen Titelkämpfen am 21. Januar im niederbayerischen Essenbach dabei.

Die B-Junioren ermitteln ihren schwäbischen Titelträger am Sonntag, 22. Januar, ab 11 Uhr in Kaufbeuren. Für die U17 des FCM gilt es zunächst in den Gruppenspielen gegen den TSV Aindling, FV Illertissen, FC Stätzling und die SG Reisenburg-Leinheim zu bestehen. Beim Einladungsturnier in Wiggensbach lief es bereits gut auf dem Hallenparkett. Im Finale wurden die Gastgeber mit 6:1 bezwungen. Vorangegangen waren Siege im Halbfinale gegen den FC Kempten (2:0) und in der Vorrunde gegen Sonthofen, Durach und Heiligkreuz (9 Punkte, 14:1 Tore). Beim Bezirksturnier in Kaufbeuren qualifiziert sich der Sieger für die bayerische Futsal-Meisterschaft am 28. Januar in Deggendorf.