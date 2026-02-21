Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Junioren: Coupe du Prince und Spielpläne
Zweite Saisonhälfte beginnt mit dem Pokal, Spielpläne der 3.Phase jetzt online
von Paul Krier · Heute, 10:43 Uhr · 0 Leser
Hosterts U19 spielt am Samstagnachmittag in Mertzig – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)