Ligavorschau

Junioren: Coupe du Prince und Spielpläne

Zweite Saisonhälfte beginnt mit dem Pokal, Spielpläne der 3.Phase jetzt online

von Paul Krier · Heute, 10:43 Uhr · 0 Leser
Hosterts U19 spielt am Samstagnachmittag in Mertzig
Hosterts U19 spielt am Samstagnachmittag in Mertzig – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Verlinkte Inhalte

Junioren Klasse 1
Coupe du Prince
Junioren Klasse 2-1
Junioren Klasse 2-2
Junioren Klasse 3-1

Coupe du Prince

Viertelfinale am Samstag

Heute, 15:00 Uhr
FC Sporting Mertzig
FC Sporting MertzigMertzig
US Hostert
US HostertHostert
15:00

Heute, 16:30 Uhr
SC Bettemburg
SC BettemburgBettemburg
UN Käerjeng 97
UN Käerjeng 97Käerjeng
16:30live

Heute, 16:30 Uhr
F91 Düdelingen
F91 DüdelingenDüdelingen
FC Wiltz 71
FC Wiltz 71Wiltz
16:30

Heute, 16:30 Uhr
Union Titus Petingen
Union Titus PetingenTitus
CS Fola Esch
CS Fola EschFola
16:30

Spielpläne der 3.Phase

👉 Klasse 1

👉 Klasse 2, 1.Bezirk

👉 Klasse 2, 2.Bezirk

Hinweis

