Junioren-Bundesliga-Team startet Testspiel-Serie 1.FC Saarbrücken: Blitzturnier mit zwei Bundesligisten

Die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken, die in der Bundesliga-Gruppe Süd/Südwest den letzten Platz belegen, starten am Samstag mit dem ersten Testspiel ins neue Jahr. Nachdem das Team von Trainer Matthias Malter komplett auf die Teilnahme an Hallenturnieren verzichtete, kommt es am Samstagvormittag (11 Uhr, Kunstrasenplatz am Moselstadion, Zeughausstr.) zum ersten Testspiel im Freien. „Wir hätten ja bis kurz vor Weihnachten spielen sollen und haben nun zwei Nachholspiele zu bestreiten, deshalb hat sich die Regionalliga-Mannschaft an den Hallenspielen beteiligt“, sagte Malter zur Abstinenz unter dem Dach. „Wir haben jetzt das erste Spiel im Freien, wo Florin Marolli wegen seinem Kreuzbandriss fehlen wird. Bennet Grenner ist zudem fraglich. Alle anderen sollen eingesetzt werden, um zu sehen auf welchem Stand sie sind“, sagte der Trainer am Donnerstag. Die Austragung des Spiels ist aufgrund der ungünstigen Wetterprognose allerdings fraglich. Für Samstag, 28. Januar ist ein Test gegen den Karlsruher SC am Sportfeld vorgesehen. Am 11. Februar soll es noch eine Testbegegnung bei Kickers Offenbach geben. „Da wir dann am 18. oder 19. Februar das Nachholspiel bei Eintracht Frankfurt haben, muss das Testspiel beim SVW Mannheim ausfallen“, sagt Malter. Am Sonntag, 05. Februar gibt es im Kleinblittersdorfer Gemeindeteil Auersmacher ein Blitzturnier, an dem die Bundesligisten SC Freiburg und SC Fortuna Köln teilnehmen. „Wir wollten das Turnier am 4. Februar austragen, aber da ist ja das Drittliga-Derby gegen Elversberg und am darauffolgenden Sonntag ist das Hallen-Masters in der Saarlandhalle. Deshalb weichen wir nach Auersmacher aus“, sagt Malter zu dem Blitzturnier mit zwei Spielen über je 2 mal 30 Minuten für alle drei Teams.