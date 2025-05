Junioren: 1. FC Kleve punktet im Abstiegsrennen

In der Niederrheinliga der C-Junioren haben die Nachwuchs-Teams des SV Straelen und des 1. FC Kleve weiter beste Chancen auf den (direkten) Klassenerhalt. Die U15-Auswahl des SV Straelen verbesserte sich dank eines überzeugenden 4:1 (3:1)-Erfolges im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten SGS Essen auf Rang vier und könnte so am Ende sogar die Relegation vermeiden.

Zwar kassierte die Mannschaft von Trainer Jeremie Dohrmann bereits in der siebten Minute bei einem Konter das 0:1, doch das zweitbeste Team der Rückrunde meldete sich postwendend zurück. Fabian Otschick erzielte in der neunten Minute den Ausgleichstreffer. Bis zur Halbzeit bescherten Mats Prang (21.) und Fynn Eymael (34.) dem SVS mit ihren Treffern eine komfortable Pausenführung.

Nach dem Seitenwechsel vereitelte der Straelener Keeper Sam Kessens ein mögliches Aufbäumen der Gäste, die nach einer Roten Karte (Beleidigung) seit der 19. Minute in Unterzahl agierten. Fynn Eymael sorgte mit seinem Treffer zum 4:1 (52.) für die Entscheidung. „Wenn man die ersten fünf Minuten mal wegdenkt, war das eine tolle Teamleistung. Es ist schon echt mega, was die Jungs aktuell liefern. Wir hoffen, dass wir am Ende unter den Top vier bleiben“, sagte Jeremie Dohrmann.

Kleve löst Aufgabe gegen Schlusslicht

Die C-Junioren des 1. FC Kleve feierten einen 4:0 (2:0)-Pflichterfolg beim bereits abgestiegenen Schlusslicht DJK Adler Union Frintrop. Liam Omogiate brachte die Gäste nach zehn Minuten in Führung. Osman Erkis gelang in der Folge ein Dreierpack (22., 61., 63.). Der Rückstand auf Relegationsplatz acht beträgt zwei Spieltage vor Schluss nur noch zwei Zähler. An den letzten beiden Spieltagen bekommt es das Team von Umut Akpinar mit dem 1. FC Bocholt und DJK Arminia Klosterhardt zu tun.

Knappe Niederlage für Warbeyens B-Juniorinnen

Die B-Juniorinnen des VfR Warbeyen, die den Klassenerhalt in der Niederrheinliga längst sicher haben, kassierten eine 3:4 (1:2)-Niederlage bei Abstiegskandidat Rhenania Bottrop. Den Gegentreffern in der 5., 33., 56. und 73. Minute hatte der VfR nur die drei Tore von Rosa Sattler (18., 67.) und Tyra Janssen (60.) entgegenzusetzen.

In der Grenzlandliga der A-Junioren verbesserte sich die JSG SV/SGE Bedburg-Hau vier Spieltage vor Schluss mit einem 5:1 (2:1)-Erfolg über die Sportfreunde Lowick auf Relegationsplatz neun. Max Shirtcliffe (15.), Max Janßen (43., 83.), Maurice van de Sandt (47.) und Azad Shkur (89.) schossen die Tore. Das zwischenzeitliche 1:1 fiel in der 27. Minute.

Der 1. FC Kleve ist nach einer 1:4 (1:2)-Niederlage beim Tabellenfünften VfL Rhede auf Rang drei zurückgefallen. Die Gegentreffer fielen in den Minuten sechs, zwölf, 50 und 90. Emil Oerding verkürzte zwischenzeitlich auf 1:2 (27.). Der designierte Absteiger Kevelaerer SV war beim 0:10 (0:6) gegen den neuen Tabellensechsten GSV Moers hoffnungslos unterlegen.

Auch in der B-Junioren-Grenzlandliga verlor ein Team des 1. FC Kleve sein Auswärtsspiel beim VfL Rhede. Jannes Wels hatte die Klever U17-Auswahl nach zehn Minuten in Führung gebracht. Zwei Gegentreffer (35., 52.) sorgten in der Folge dafür, dass das Team von Trainer Ole Kahl in der Tabelle auf Rang vier abrutscht.

Beim 7:3 (3:0)-Torspektakel von Tabellenführer SV Straelen gegen Borussia Bocholt waren Niklas van Betteray (10., 38.), Nellio Fröse (25., 57.), Constantin Duscha (50.), Matti Meier (61.) und Philipp Lauer (76.) für den SVS erfolgreich. Der Gastgeber aus Bocholt betrieb in Durchgang zwei Schadensbegrenzung (52., 59., 69.).