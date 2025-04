Junioren: 1. FC Kleve gewinnt das Kellerduell

Die C-Junioren des 1. FC Kleve haben in der Niederrheinliga ganz wichtige Punkte eingefahren. Im Heimspiel gegen Schlusslicht Sportfreunde Lowick behielt der Drittletzte mit 2:0 (1:0) die Oberhand und verkleinerte den Rückstand auf Relegationsplatz acht auf nur noch zwei Zähler. Arion Mulaj hatte die Talente der Rot-Blauen in der 22. Minute nach Vorarbeit von Theo Boßmann in Führung gebracht. Nach dem Seitenwechsel traf Boßmann selbst zum 2:0-Endstand (51.).