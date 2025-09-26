Junior Raczak Kone verstärkt Holthausen/Biene

Der SV Holthausen/Biene hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Junior Raczak Kone verpflichtet. Der Offensivspieler war zuletzt vereinslos und steht ab sofort im Kader des Oberligisten. Bereits am kommenden Sonntag gegen den SC Heeslingen könnte der Neuzugang zum Einsatz kommen.

Kone war über Jahre beim SV Meppen aktiv und gehörte zeitweise auch zum Drittligakader der Emsländer. Entsprechend bekannt ist er vielen Fußballfans in der Region. „Wir sind sehr froh, unseren Kader mit einem Spieler wie Junior nochmals verstärken zu können“, wird Joachim Korte in der Vereinsmitteilung zitiert. Nach einer enttäuschenden Saison sei es wichtig gewesen, neue Impulse zu setzen.

Auch der regionale Bezug spielte bei der Verpflichtung eine Rolle: „Uns war es wichtig, einen Spieler zu holen, der in unser regionales Prinzip passt“, heißt es weiter. Vor Ort trifft Kone unter anderem auf Rene Hillebrand, Jannik Looschen und Justin Schallock, mit denen er bereits zusammengespielt hat – was die Integration erleichtern dürfte.