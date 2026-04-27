Junior Laubach legt Traineramt nieder

– Foto: Lupo Martini - Instagram

Lupo Martini Wolfsburg II muss zur kommenden Saison auf Trainer Junior Ebot-Laubach verzichten. Der Verein reagiert mit Verständnis auf die Entscheidung, sportlich hinterlässt der Coach ein gefestigtes Team in der Spitzengruppe.

Beim Bezirksligisten Lupo Martini Wolfsburg II steht eine personelle Veränderung auf der Trainerposition bevor. Wie der Verein mitteilte, wird Junior Ebot-Laubach in der kommenden Saison nicht mehr als Cheftrainer der zweiten Mannschaft tätig sein. Der Schritt erfolgt auf eigenen Wunsch des Trainers, der seine Tätigkeit aufgrund zeitlicher und familiärer Verpflichtungen vorerst ruhen lässt.

Nach 24 Spieltagen rangiert Lupo Martini II mit 47 Punkten auf einem Platz in der erweiterten Spitzengruppe der Bezirksliga und bestätigt damit die positive Entwicklung der vergangenen Monate. Der Rückstand auf die beiden führenden Teams ist zwar deutlich, doch die Position unter den Topmannschaften des Bezirks gilt als Ausdruck einer konstanten Saisonleistung.

Innerhalb kurzer Zeit habe Ebot-Laubach die Mannschaft „sportlich wie menschlich hervorragend weiterentwickelt“, teilte der Verein mit und würdigte damit die Arbeit des Trainers. Insbesondere die aktuelle Tabellenlage unterstreiche den erfolgreichen Kurs der laufenden Spielzeit.

Gleichzeitig betont der Klub, dass es sich nicht um einen endgültigen Abschied handelt. Vielmehr werde Ebot-Laubach eine Pause einlegen, die Tür für eine mögliche Rückkehr bleibe ausdrücklich offen. Der Verein signalisiert damit den Wunsch nach einer zukünftigen Zusammenarbeit, sollte sich die persönliche Situation des Trainers verändern.

Für Lupo Martini Wolfsburg II bedeutet der bevorstehende Rückzug dennoch eine Zäsur. Die sportliche Basis ist gelegt, die Mannschaft im oberen Tabellendrittel etabliert. Nun wird es darauf ankommen, die Entwicklung auch über den Trainerwechsel hinaus fortzuführen.