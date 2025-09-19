Jungwölfe wollen Spitzenplatz gegen Hansa Rostock verteidigen

Fünf Spiele, fünf Siege: Die A-Junioren des VfL Wolfsburg dominieren bislang die DFB-Nachwuchsliga. Am Samstag wartet mit Hansa Rostock ein echter Härtetest auf den Tabellenführer.

Die U19 des VfL Wolfsburg geht am Samstag (14 Uhr, AOK Stadion) als Spitzenreiter in das Topduell gegen Hansa Rostock. Mit 15 Punkten aus fünf Spielen und einem Torverhältnis von 20:4 führen die Jungwölfe die Vorrundengruppe B der DFB-Nachwuchsliga an. Dahinter lauern RB Leipzig und Rostock mit jeweils zwölf Zählern auf einen Ausrutscher des VfL.

Die Niedersachsen präsentieren sich in bestechender Form: In den letzten drei Pflichtspielen erzielten sie 13 Tore und blieben ohne Gegentreffer. Doch auch die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern kommen mit reichlich Selbstvertrauen. In ihren vergangenen drei Partien traf Hansa jeweils sechs Mal, offenbarte mit vier Gegentoren aber auch defensive Anfälligkeiten. In der Torjägerliste führt Hansas Tom Bader mit acht Treffern, dicht gefolgt von Wolfsburgs Karlo Simic (sieben Tore).

Das Spitzenspiel verspricht ein offensiv geprägtes Duell zweier formstarker Teams. Für Wolfsburg geht es darum, die perfekte Bilanz auszubauen und die Tabellenführung zu behaupten. Für Rostock ist es die Chance, im Titelrennen ein Ausrufezeichen zu setzen. Fans dürfen sich auf ein intensives Spiel mit hohem Unterhaltungswert freuen.