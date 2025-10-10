Jungwölfe vor kniffliger Auswärtsaufgabe

Nach dem überzeugenden 4:1-Heimerfolg gegen Tennis Borussia Berlin steht für die U17 des VfL Wolfsburg am Samstag (Anstoß 13 Uhr) das nächste Spitzenspiel an. Erstmals in dieser Saison reisen die Jungwölfe als Tabellenführer der DFB-Nachwuchsliga-Vorrundengruppe B zum Halleschen FC – einem Gegner, der nur drei Punkte zurückliegt und zuletzt mit starker Form aufhorchen ließ.

„Wir fahren mit großem Respekt nach Halle. Dort erwartet uns ein kompakter, kampfstarker Gegner, der gefährlich im Umschaltspiel ist“, sagt Cheftrainer Tobias Holm. Seine Mannschaft ist nach vier Siegen und einem Remis weiterhin ungeschlagen und möchte die Tabellenführung behaupten.

Der HFC feierte zuletzt drei Siege in Folge, darunter ein 3:2 beim Hamburger SV. „Das war ein absolutes Ausrufezeichen“, betont Holm. Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit einer 1:2-Niederlage gegen TeBe und einem 1:1 in Magdeburg hat sich Halle stabilisiert und spielt nun um die Spitzenplätze mit.