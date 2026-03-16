Jungwölfe stürzen den Tabellenführer

Starker Auftritt in Bochum: Die Wolfsburger U17 kontrolliert lange das Spiel, geht verdient mit 2:0 in Führung und bringt den knappen Vorsprung nach der Pause souverän über die Zeit.

Nach rund einer halben Stunde belohnte sich die Wolfsburger Nachwuchsmannschaft für ihren Aufwand: Fynn van der Vorst traf in der 29. Minute zur verdienten Führung. Nur wenig später legten die Grün-Weißen nach – Isaiah Seretis erhöhte in der 37. Minute auf 2:0.

Auch die U17 konnte am Sonntagmittag einen Sieg einfahren. Auswärts ging es für das Team von Cheftrainer Yannic Thiel zum derzeitigen Spitzenreiter nach Bochum. Die Jungwölfe kontrollierten über weite Strecken den Ballbesitz und agierten im Pressing sehr griffig.

Die Niedersachsen hatten anschließend mehrere Möglichkeiten, die Partie frühzeitig zu entscheiden und auf 3:0 zu stellen. Doch kurz vor dem Pausenpfiff kam Bochum noch einmal zurück: Nach einer Ecke erzielte Vladyslav Avlasenko den Anschlusstreffer.

Nach dem Seitenwechsel brauchten die Wolfsburger zunächst etwas, um wieder in ihren Rhythmus zu finden. Mit zunehmender Spielzeit stabilisierten sich die Jungwölfe jedoch und ließen defensiv kaum Chancen der Gastgeber zu. Da auf beiden Seiten kein weiterer Treffer fiel, blieb es beim verdienten 2:1-Auswärtssieg für die Wolfsburger.

Cheftrainer Yannic Thiel sagte nach der Partie:

„Wir hätten den Sack früher zumachen können, weil wir noch einige Möglichkeiten hatten, aber wir sind sehr froh über das Ergebnis auswärts in Bochum – und vor allem über die Art und Weise, wie wir heute gespielt haben. Jetzt geht es direkt weiter in der englischen Woche mit dem Heimspiel gegen Hertha am Mittwoch. Wir wollen mit Selbstvertrauen unseren Weg weitergehen und den nächsten Sieg einfahren.“