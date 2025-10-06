– Foto: Michelle Luka

Jungwölfe stürmen an die Spitze U17 des VfL Wolfsburg schlägt Tabellenführer TeBe deutlich mit 4:1 Verlinkte Inhalte U17-DFB-NL Gr. B TeBe Berlin Wolfsburg

Die U17 des VfL Wolfsburg hat in der Vorrundengruppe B der DFB-Nachwuchsliga ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Im Spitzenspiel gegen Tennis Borussia Berlin feierte das Team von Trainer Tobias Holm einen überzeugenden 4:1-Erfolg und übernahm damit die Tabellenführung – punktgleich mit den Hauptstädtern, allerdings bei einem Spiel weniger und dem besseren Torverhältnis.

Bereits nach vier Minuten brachte Jupp Mißbach die Grün-Weißen in Führung. Diego Wulf erhöhte nach einer knappen halben Stunde sehenswert auf 2:0. Zwar gelang Jonathan Hadeler für die Gäste noch vor der Pause der Anschluss (37.), doch in der zweiten Hälfte legten die Jungwölfe wieder zu: Bent Frederik Peters (53.) und Arne Mahncke (70.) machten den Heimsieg im AOK Stadion perfekt. Trainer Holm lobt Reaktion nach der Pause

Nach einer dominanten Anfangsphase und der verdienten Zwei-Tore-Führung ließ Wolfsburg vor der Pause kurzzeitig nach. „Wir haben uns etwas zurückgelehnt“, monierte Holm. In der Kabine fand er offenbar die richtigen Worte: „In der zweiten Hälfte haben wir wieder das umgesetzt, was uns stark macht.“ Mit dem 4:1 im Rücken geht es für den VfL am Samstag beim Halleschen FC weiter. Ziel bleibt, die Serie ohne Niederlage auszubauen. Sa., 04.10.2025, 13:00 Uhr VfL Wolfsburg Wolfsburg Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin 4 1 Abpfiff