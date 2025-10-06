Jungwölfe stürmen an die Spitze

Die U17 des VfL Wolfsburg hat in der Vorrundengruppe B der DFB-Nachwuchsliga ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Im Spitzenspiel gegen Tennis Borussia Berlin feierte das Team von Trainer Tobias Holm einen überzeugenden 4:1-Erfolg und übernahm damit die Tabellenführung – punktgleich mit den Hauptstädtern, allerdings bei einem Spiel weniger und dem besseren Torverhältnis.
Bereits nach vier Minuten brachte Jupp Mißbach die Grün-Weißen in Führung. Diego Wulf erhöhte nach einer knappen halben Stunde sehenswert auf 2:0. Zwar gelang Jonathan Hadeler für die Gäste noch vor der Pause der Anschluss (37.), doch in der zweiten Hälfte legten die Jungwölfe wieder zu: Bent Frederik Peters (53.) und Arne Mahncke (70.) machten den Heimsieg im AOK Stadion perfekt.
Trainer Holm lobt Reaktion nach der Pause
Nach einer dominanten Anfangsphase und der verdienten Zwei-Tore-Führung ließ Wolfsburg vor der Pause kurzzeitig nach. „Wir haben uns etwas zurückgelehnt“, monierte Holm. In der Kabine fand er offenbar die richtigen Worte: „In der zweiten Hälfte haben wir wieder das umgesetzt, was uns stark macht.“ Mit dem 4:1 im Rücken geht es für den VfL am Samstag beim Halleschen FC weiter. Ziel bleibt, die Serie ohne Niederlage auszubauen.
Aufstellung VfL Wolfsburg U17: Pernis – Springborn, Furuseth, Mahncke, Horn – Hernandez Soler (83. Almjbel), Peters (65. Neininger), Wulf (78. Van der Vorst) – Paananen (78. Jiang), Vajagic (64. Lazzara), Mißbach (83. Nwosu)
Tore: 1:0 Mißbach (4.), 2:0 Wulf (29.), 2:1 Hadeler (37.), 3:1 Peters (53.), 4:1 Mahncke (70.)