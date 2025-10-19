Jungwölfe empfangen Hoffenheim

Während die TSG Hoffenheim in ihrer Vorrundengruppe F aktuell den zweiten Platz hinter dem 1. FC Heidenheim belegt (fünf Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, 23:10 Tore), präsentiert sich das Team von VfL-Trainer Daniel Bauer in überragender Verfassung: sieben Spiele, sieben Siege, 27:5 Tore. Damit gehören die Jungwölfe gemeinsam mit dem Hamburger SV zu den einzigen Teams der DFB-Nachwuchsliga, die noch ohne Punktverlust sind.