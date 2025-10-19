Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Gerry Grave
Jungwölfe empfangen Hoffenheim
VfL Wolfsburg U19 trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals der Junioren auf die TSG Hoffenheim
Die U19 des VfL Wolfsburg hat im Achtelfinale des DFB-Pokals der Junioren ein Heimspiel zugelost bekommen. Gegner ist die TSG Hoffenheim, der Pokalsieger von 2024. Die Partie ist für Samstag, den 8. November, um 11 Uhr angesetzt. Die Auslosung erfolgte in der Halbzeitpause des U19-Bundesligaspiels zwischen dem Hamburger SV und Werder Bremen.
Während die TSG Hoffenheim in ihrer Vorrundengruppe F aktuell den zweiten Platz hinter dem 1. FC Heidenheim belegt (fünf Siege, zwei Unentschieden, eine Niederlage, 23:10 Tore), präsentiert sich das Team von VfL-Trainer Daniel Bauer in überragender Verfassung: sieben Spiele, sieben Siege, 27:5 Tore. Damit gehören die Jungwölfe gemeinsam mit dem Hamburger SV zu den einzigen Teams der DFB-Nachwuchsliga, die noch ohne Punktverlust sind.