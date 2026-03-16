Jungwölfe dominieren und schlagen Heidenheim verdient

Nach einem dominanten Auftritt über weite Strecken der Partie setzt sich die U19 des VfL Wolfsburg mit 2:0 gegen Heidenheim durch. Ein Kopfballtor nach Ecke und ein Treffer nach Flanke sorgen für den verdienten Erfolg.

Die Wolfsburger belohnten sich in der 27. Spielminute für ihren engagierten Auftritt: Nach einer präzisen Ecke von Darwin Soylu setzte sich Jean Miguel Boog im Strafraum durch und köpfte zur verdienten 1:0-Führung ein. Die Gastgeber blieben auch danach spielbestimmend und kamen noch vor der Pause zur Chance auf den zweiten Treffer. Nach Vorarbeit von Jan Bürger kam Trevor Benedict zum Abschluss, doch es blieb beim knappen Vorsprung.

Nach dem dramatischen Sieg im Viertelfinale des DFB-Pokals (5:4 n. E.) und der 2:3-Niederlage zum Auftakt der Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga standen die Vorzeichen vor dem Duell zunächst ausgeglichen. Auf dem Platz jedoch übernahmen die Jungwölfe früh die Kontrolle und dominierten die erste Halbzeit klar.

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmten die Grün-Weißen das Geschehen. In der 60. Minute fiel schließlich die Vorentscheidung: Bruno Katz brachte eine Flanke in den Strafraum, Karlo Simic verwertete den Ball aus rund zehn Metern zum 2:0. Mit seinem Treffer baute Simic zugleich seine persönliche Bestmarke als aktuell bester Torschütze der Hauptrunde weiter aus.

Bis zum Schlusspfiff ließ Wolfsburg defensiv kaum etwas zu und brachte den Vorsprung souverän über die Zeit.

Cheftrainer Niklas Bräuer zeigte sich nach der Partie entsprechend zufrieden:

„Es war ein sehr dominanter Auftritt von uns. Wir waren sehr intensiv gegen den Ball, haben alle Zweikämpfe gewonnen und sind gut ins Spiel gekommen. Auch mit dem Ball haben wir ein gutes Spiel gemacht und dementsprechend verdient gewonnen. Standards bleiben eine Stärke von uns – da sind wir jedes Spiel brandgefährlich, deswegen ist es schön, dass wir in allen Phasen Stabilität auf den Platz bekommen.“

VfL Wolfsburg – 1. FC Heidenheim 2:0

VfL Wolfsburg: Kyrylo Khadasevych, Till Neininger, Jan Bürger, Miguel Boog (82. Max Greger), Elia Dittrich (74. Dinaylo Furtado Brito), Darwin Soylu (90. Philipp Licht), Márkó Mándity, Pharell Hensel, Trevor Benedict (82. Carl-Anton Sticherling), Karlo Simic (90. Michael John), Bruno Katz (90. Saido Baldé) - Trainer: Niklas Bräuer

1. FC Heidenheim: Felix Mark, Maximilian Vogel, Leonard Gjini, Dahrel Tchitchi, Jan Failer (70. Nevio Bove), Marko Zrilić (81. Julian Eble), Torben Leis (70. Paul Heinle), Mete Tuz, Yannik Wagner (90. Maximilian Kos), Jarne Lang (46. Lucas Veh), Jannik Oettinger (70. Hannes Burkhardt) - Trainer: Patrick Mayer

Schiedsrichter: Jan-Lukas Meyer (Bremen) - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Miguel Boog (27.), 2:0 Karlo Simic (59.)