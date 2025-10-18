„Jungspunde“ aus Hoffenheim zu Gast an der Brücke

Am Samstagmittag empfängt der VfL Osnabrück die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim an der Bremer Brücke (Anpfiff: 14 Uhr). Während die Osnabrücker zuhause weiter ungeschlagen sind, steckt die junge Hoffenheimer Mannschaft mitten in einer Formkrise.
Mit der TSG Hoffenheim II gastiert am Wochenende ein echter Liganeuling in Osnabrück. Die U23 des Bundesligisten spielt erstmals in der 3. Liga, nachdem sie in der vergangenen Saison in der Regionalliga West souverän aufgestiegen war. Den damaligen Trainer Vincent Wagner zog es im Sommer zum Zweitligisten SV Elversberg, sein Nachfolger ist Stefan Kleineheismann, der zuvor als Co-Trainer bei Arminia Bielefeld und Greuther Fürth arbeitete.
Kleineheismann setzt bevorzugt auf ein 4-2-3-1-System und vertraut auf viele Eigengewächse: Neun Spieler aus der eigenen U19 rückten in den Profikader. Auch Ex-VfL-Verteidiger Florian Bähr, der 2022 in Osnabrück unter Vertrag stand, gehört zu den Leistungsträgern. Teuerster Neuzugang ist der 21-jährige Innenverteidiger Yannik Lührs, der am Deadline Day für 400.000 Euro von Borussia Dortmund II verpflichtet wurde – der höchste Transferwert eines Drittliga-Sommers.
Mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren stellt die TSG das jüngste Team der Liga. Besonders die Offensivkräfte Ayoube Amaimouni-Echghouyab und Paul Hennrich sorgen für Furore: Beide trafen bereits fünfmal und gehören mit zusammen 65 Torschüssen zu den aktivsten Spielern der Liga. Ihre hohe individuelle Qualität im Dribbling und Eins-gegen-eins macht sie zu den zentralen Figuren des Hoffenheimer Spiels.
Defensiv allerdings offenbart die Mannschaft Schwächen – 17 Gegentore nach zehn Spieltagen sind der drittschlechteste Wert der Liga. Dazu fehlen mit Behrens, Frees, Makanda, Onos, Pelzer und Poller gleich sechs Spieler verletzungsbedingt.
Ganz anders die Lage beim VfL Osnabrück: Seit dem zweiten Spieltag ist die Mannschaft von Cheftrainer Timo Schultz ungeschlagen, feierte zuletzt einen 4:1-Erfolg beim SV Waldhof Mannheim und überzeugte dabei mit einer geschlossenen Teamleistung.
Patrick Kammerbauer, der bisher alle Ligaspiele über 90 Minuten absolvierte, zählt mit 29 Torschussvorlagen zu den besten Vorbereitern der Liga. Offensiv blühte zuletzt auch Robin Meißner auf, der in Mannheim doppelt traf. Trotz des guten Laufs hat Schultz klare Erwartungen: „Hoffenheim ist spielstark, jung und mutig. Wir wissen, dass sie uns fordern werden – aber wir wollen weiter ungeschlagen bleiben.“
Mit Niklas Wiemann kehrt ein wichtiger Innenverteidiger zurück, der nach seiner Knieverletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Bernd Riesselmann fällt dagegen aufgrund einer Erkältung aus.
Die Hoffenheimer reisen mit der viertbesten Offensive (20 Tore), aber der zweitschlechtesten Defensive (17 Gegentreffer) an die Brücke. Die Osnabrücker wollen ihre Serie von acht ungeschlagenen Spielen ausbauen und die eigenen Fans erneut begeistern – denn das Stadion ist restlos ausverkauft.
Für zusätzliche Atmosphäre sorgt der vollständig in Lila-Weiß gehüllte Gästeblock, der von VfL-Anhängern gefüllt sein wird. Die Partie wird ab 13:45 Uhr live bei MagentaSport übertragen, außerdem läuft das VfL-Liveradio auf vfl.de/liveradio sowie der Liveticker über App und Website.