„Jungspunde" aus Hoffenheim zu Gast an der Brücke Der VfL Osnabrück empfängt die U23 der TSG Hoffenheim – und will seine Heimserie ausbauen

Am Samstagmittag empfängt der VfL Osnabrück die Zweitvertretung der TSG Hoffenheim an der Bremer Brücke (Anpfiff: 14 Uhr). Während die Osnabrücker zuhause weiter ungeschlagen sind, steckt die junge Hoffenheimer Mannschaft mitten in einer Formkrise.

Mit der TSG Hoffenheim II gastiert am Wochenende ein echter Liganeuling in Osnabrück. Die U23 des Bundesligisten spielt erstmals in der 3. Liga, nachdem sie in der vergangenen Saison in der Regionalliga West souverän aufgestiegen war. Den damaligen Trainer Vincent Wagner zog es im Sommer zum Zweitligisten SV Elversberg, sein Nachfolger ist Stefan Kleineheismann, der zuvor als Co-Trainer bei Arminia Bielefeld und Greuther Fürth arbeitete. Kleineheismann setzt bevorzugt auf ein 4-2-3-1-System und vertraut auf viele Eigengewächse: Neun Spieler aus der eigenen U19 rückten in den Profikader. Auch Ex-VfL-Verteidiger Florian Bähr, der 2022 in Osnabrück unter Vertrag stand, gehört zu den Leistungsträgern. Teuerster Neuzugang ist der 21-jährige Innenverteidiger Yannik Lührs, der am Deadline Day für 400.000 Euro von Borussia Dortmund II verpflichtet wurde – der höchste Transferwert eines Drittliga-Sommers.

Mit einem Durchschnittsalter von 21 Jahren stellt die TSG das jüngste Team der Liga. Besonders die Offensivkräfte Ayoube Amaimouni-Echghouyab und Paul Hennrich sorgen für Furore: Beide trafen bereits fünfmal und gehören mit zusammen 65 Torschüssen zu den aktivsten Spielern der Liga. Ihre hohe individuelle Qualität im Dribbling und Eins-gegen-eins macht sie zu den zentralen Figuren des Hoffenheimer Spiels. Defensiv allerdings offenbart die Mannschaft Schwächen – 17 Gegentore nach zehn Spieltagen sind der drittschlechteste Wert der Liga. Dazu fehlen mit Behrens, Frees, Makanda, Onos, Pelzer und Poller gleich sechs Spieler verletzungsbedingt.