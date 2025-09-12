„Jungs total heiß auf Teutonia“ – Brisanz auch in Kreuzberg

Die Landesliga-Staffel 2 biegt in den 3. Spieltag ein. Schon nach zwei Wochen zeigt sich ein spannendes Bild: Oben marschiert Favorit Teutonia mit Überraschungsteam Biesdorf II. Inklusive Hermsdorf und Stern Marienfelde. Meteor lässt schon Punkte liegen, Türkiyemspor auch. Hinten wird es für einige Teams schon ungemütlich. Besonders das Duell zwischen Türkiyemspor (Mitaufstiegskandidat mit einer Niederlage) und Meteor (zwei Spiele vier Punkte) verspricht knisternde Hochspannung

Ganz anders die Situation bei Berolina Stralau. Das Team von Alvi Kallço wartet noch auf den ersten Punkt. Nach der Auftaktniederlage in Biesdorf (2:4) und dem 0:1 gegen Türkiyemspor steht man mit null Punkten und Platz 13 im Tabellenkeller. Sebastian Heßler, der am ersten Spieltag doppelt traf, sollte wieder liefern. Für den ersten Dreier.

Die Reserve von Eintracht Mahlsdorf, trainiert von Mirko Wilke, hat nach dem Auftaktsieg gegen Wannsee zuletzt gegen Biesdorf II deutlich mit 0:4 verloren. Platz zehn aktuell. Hoffnungsträger bleibt Ex Altglienicke und Dynamo Kicker Christian Preiss, der bereits zwei Tore und zwei Vorlagen beigesteuert hat.

Nun wartet mit dem Köpenicker FC ein echter Prüfstein. Das Team von Marco Hamann und Paul Weinholz hat am ersten Spieltag Union 06 mit 4:0 vom Platz gefegt, ehe es sich Meteor ein 3:3 lieferte – allen voran dank Torjäger Daniel Bohnsack, der mit vier Treffern die Spitze der Torjägerliste anführt. Platz fünf ist die Ausgangsposition, doch Köpenick ist brandgefährlich. Die Partie verspricht Offensivfußball pur.

In Biesdorf steht das erste Samstagsspiel an. Die Mannschaft von Trainer Roy-Marvin Laumer hat bislang überzeugt: Zwei Spiele, zwei Siege, dazu ein starkes Torverhältnis von 8:2. Mit Antonio Pensel und Dustin Bernicke, die beide bereits doppelt getroffen haben, präsentiert sich der Aufsteiger eiskalt vor dem Tor. Platz zwei in der Tabelle ist der verdiente Lohn.

Besser läuft es beim VfB Hermsdorf. Trainer Tobias Röttgen hat sein Team zweimal zum Sieg geführt, 4:3 gegen Viktoria II und 3:2 gegen Liria. Äußerst knappe Dreier. Besonders Jan Oberstein ist mit zwei Toren auffällig. Platz drei nach zwei Spielen zeigt: Hermsdorf ist bereit, oben mitzuspielen. Gegen Kladow geht es darum, die Serie auszubauen.

Die Sportfreunde Kladow haben einen Fehlstart hingelegt. Unter Trainer Sercan Kara setzte es zwei Niederlagen, 3:4 gegen Internationale II und 0:4 bei Hansa. Platz 14 und ein Torverhältnis von 3:8 sprechen eine klare Sprache. Der Abstiegskampf kann kommen

Ganz anders der FC Stern Marienfelde. Die Mannschaft von Maximilian Bunde hat beide Spiele gewonnen und nur ein Gegentor kassiert. Pius Yeboah ist mit zwei Treffern einer der auffälligsten Spieler, insgesamt präsentiert sich Stern kompakt und zielstrebig. Platz vier ist die Belohnung. Das Duell in Schöneberg könnte zum ersten echten Gradmesser für beide Seiten werden.

Internationale II von Trainer Yannik Lüdtke hat bislang erst ein Spiel absolviert – und das war spektakulär: Ein 4:3-Auswärtssieg in Kladow. Das zweite Spiel gegen Wannsee wurde Corona bedingt abgesagt. Mit Platz sieben und drei Punkten steht man solide da, ist aber schwer einzuordnen.

So., 14.09.2025, 14:15 Uhr FC Liria 1985 Berlin FC Liria FSV Hansa 07 Hansa 07 14:15 PUSH

Liria steckt im Tabellenkeller fest. Zwei Spiele, null Punkte, ein Torverhältnis von 2:11 – der Start von Trainer Arber Shuleta ist misslungen. Auch beim knappen 2:3 in Hermsdorf fehlte am Ende die Kaltschnäuzigkeit. Platz 16 ist die rote Laterne. Hansa 07 dagegen hat sich gefangen. Nach der Auftaktniederlage bei Meteor (0:3) folgte ein starker 4:0-Heimsieg gegen Kladow. Julius Mattmüller ragte mit zwei Treffern und einer Vorlage heraus. Unter Trainer Patrick Fischer (ehemals Co bei Stern 1900) kletterte das Team auf Platz acht und geht als Favorit in die Partie.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr Türkiyemspor Berlin Türkiyemspor BFC Meteor 06 Meteor 06 14:00 PUSH

Eines der Topspiele des Spieltags steigt in Kreuzberg. Türkiyemspor von Trainer Deniz Özkaya hat nach der Auftaktniederlage gegen Stern Marienfelde (0:1) beim 1:0 in Stralau die ersten drei Punkte eingefahren. Offensiv ist die Bilanz mit einem Tor aus zwei Spielen allerdings mager. Da geht mehr. Nach vielen Transfers (zum Beispiel Ali Ayvaz von Tasmania). Meteor als heißer Aufstiegsfavorit schwächelt noch. Trainer Demircan Dikmen sieht zunächst ein 3:0 gegen Hansa 07, ehe sein Team beim 3:3 in Köpenick patzt. Herausragend ist wieder Simon Böhm, der mit vier Treffern auf Platz drei der Torjägerliste steht. Mit Platz sechs und vier Punkten kann Meteor noch nicht zufrieden sein. Ein Sieg in Kreuzberg würde den Favoritenstatus untermauern.

So., 14.09.2025, 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria II SC Union 06 SC Union 06 14:00 PUSH

Die Reserve von Viktoria ist schlecht gestartet. Unter André Littler gibt es zwei Niederlagen, 3:4 gegen Hermsdorf und 1:2 in Marienfelde. Platz zwölf ist die Folge. Hoffnung macht Vito Everett Dieckert, der bereits zweimal getroffen hat. Noch düsterer sieht es bei Union 06 aus. Trainer Marcel Marschalky hat bislang keinen Torjubel seiner Elf gesehen. Zwei Spiele, null Punkte, 0:8 Tore, Tabellenplatz 15 – der Fehlstart ist perfekt. Gegen Viktoria II muss nun endlich ein Lebenszeichen her.

So., 14.09.2025, 14:30 Uhr FV Wannsee FV Wannsee SSC Teutonia SSC Teutonia 14:30 PUSH