„Jungs sind unzufrieden“ ‒ Gilching geht in Deisenhofen baden

Der Weg vom Kunstrasenplatz des FC Deisenhofen zum Kabinengebäude ist lang. Nach der Bezirksliga-Partie am Freitag lieferten sich zwei Fußballer des TSV Gilching-Argelsried dort eine lautstarke verbale Auseinandersetzung. „Das ist doch gut. Das zeigt, dass die Mannschaft lebt und die Jungs unzufrieden sind“, kommentierte TSV-Coach Christian Rodenwald. Besser wäre es aber gewesen, wenn die Gilchinger zuvor genauso leidenschaftlich verteidigt hätten, besonders in den ersten 45 Minuten. Dann wäre die deutliche 1:4-Niederlage (0:3) bei der U23 des FCD vermeidbar gewesen.

Eigentlich hatten die Gilchinger an das gute Frühjahr 2025 anknüpfen und in der Bezirksliga Süd von Beginn an vorne mitmischen wollen. Stattdessen erinnerte der Auftritt in Deisenhofen eine Woche nach der wegen eines Unwetters abgebrochenen ersten Saisonbegegnung gegen den SC Olching in vielen Zügen an die Hinrunde der vergangenen Saison, als der TSV zwischenzeitlich sogar in Abstiegsnot geraten war: spielerisch durchaus ansehnlich, hinten aber viel zu fehleranfällig.

So kamen die Hausherren ohne große Anstrengungen zu drei Toren in der ersten Halbzeit. Beim 1:0 ließ Eric Buckl eine nicht allzu harte Flanke durchrutschen, Deisenhofens Noah Rehm hatte leichtes Spiel. Beim 2:0 schlief Gilchings Verteidigung bei einem hohen Freistoß in den Strafraum (33.). Sieben Minuten später überraschte der nach einem langen Ball völlig frei stehende Florian Weber den wieder genesenen TSV-Torwart Sebastian Hollenzer mit einer Kopfballbogenlampe.