"Jungs gehen heute steil": SV Dornach schreibt Geschichte

Mit der besten Abwehr (nur 20 Gegentore) und dem besten Angriff (66 Treffer) der Liga haben die Fußballer des SV Dornach Historisches vollbracht und steigen erstmals in der Klubgeschichte in die Landesliga auf. Die Mannschaft von Trainergespann Sebastian Wastl und Manuel Ring setzte mit dem 4:2 beim TSV Bad Endorf den Schlusspunkt hinter eine beeindruckende Saison. Der TSV Dorfen (1:3 beim FC Töging) hatte im Fernduell das Nachsehen und muss auf den Umweg Aufstiegsrelegation bauen.

Wie von Trainer Wastl beschworen, nutzten die Dornen am Samstag ihren zweiten Matchball, während Verlierer Bad Endorf in die Abstiegsrelegation muss. Und er bekam das recht frühe Führungstor, das Lorenz Scholz mit einem verwandelten Foulelfmeter erzielte (20.). Das war der Dosenöffner für den Spitzenreiter in einer torreichen und mitunter wilden Begegnung, in der Scholz kurz darauf um ein Haar nachgelegt hätte (29.).

Die Gastgeber glichen durch Alexander Brandl aus, nachdem die SVD-Abwehr den Ball nicht schnell genug aus der Gefahrenzone bekommen hatte (31.) und gingen mit einem 1:3-Rückstand in die Kabine: Zunächst erhöhte Hugo Heise nach einem langen Ball (38.), dann unterlief Christoph Ganserer nach einer Dornacher Ecke ein Eigentor (43.). „Wir hatten diesmal auch das Quäntchen Glück“, sagte Peter Aicher, der noch einmal tief durchatmen musste, als die Heimelf dank Christian Heinl verkürzte (53.). Erneut Heise entschied kurz darauf die Partie (60.), der eingewechselte Lennard Schwarzmann ließ eine weitere Top-Chance liegen (89.).