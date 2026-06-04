“Jungs, das werdet ihr nie vergessen!” – Der FC Moosinning und ein Spiel für die Ewigkeit

Goldene Zeiten für den FC Moosinning und ihren Aufstiegscoach Christoph Ball (mitte) – Die Schwarz-Gelben kehren nach sieben Jahren zurück in die Landesliga. – Foto: Stefan Wering

In Moosinning herrscht seit dem vergangenen Samstag Narrenfreiheit. Der FCM überzeugt in der Relegation und steigt in die Landesliga auf.

Die Niederbayern aus dem Landkreis Landshut reisten mit einer 1:3-Hypothek in das Rückspiel nach Erding. Das 1:0 aus der 51. Spielminute reichte nicht für den Turnaround. Am Ende gewann der FCM insgesamt mit 3:2 – und das, obwohl das Team von Christoph Ball laut ihm über beide Spiele hinweg “eigentlich unterlegen” war. Für den 45-Jährigen ist es “die glücklichste Niederlage” seiner Laufbahn.

Moosinning – Wenn im Anschluss eines Fußballspiels der Trainer davon spricht, dass die gegnerische Mannschaft drückend überlegen war und die eigene Mannschaft in Grund und Boden gespielt wurde, der Trainer aber trotz alledem zu einem Legendenstatus kommt, dann kann es sich eigentlich nur um eine oberbayerische Relegation gehandelt haben. Das Duell zwischen Ergolding und Moosinning ist eine Definition dafür, wie außergewöhnlich die fünfte Jahreszeit im oberbayerischen Amateurfußball ist.

Der Coach war einmal mehr von der Mentalität seiner Spieler bezaubert: “Höchsten Respekt an die Ergoldinger (...), genauso Respekt an meine Jungs wie sie gefightet haben!” Die anschließende Feier musste demnach besonders ausgelassen sein. Erst das Vereinsgelände, dann ein paar Bars in Erding und schließlich ein Abstecher nach München. Und am Sonntag stand auch noch das Ball-Domizil auf der Agenda: “Abends sind sie dann noch bei mir aufgeschlagen”, verrät der Coach ein paar Tage danach im Gespräch mit Fussball Vorort / FuPa Oberbayern.

Für den Erfolgscoach sicherlich verschmerzbar – einen Landesliga-Aufstieg erreicht man schließlich nicht in jeder Saison. Das wollte Ball auch seinen Spielern mitgeben. Im Mannschaftskreis fragte er: „Wie oft bist du schon aufgestiegen?” – “Noch nie” war die häufigste Antwort – “Jungs, das werdet ihr nie vergessen!” Die Spielzeit 25/26 geht in die Moosinninger Vereinschronik ein. Der nächstjährigen Saison könnte das gleiche Schicksal ereilen.

Nach der Relegation ist vor dem Saisonbeginn – FCM steckt voll in den Kaderplanungen

Nach sieben Jahren bekommen die Moosinning-Fans wieder Landesliga-Fußball zu sehen. Damit die Rückkehr auch von Erfolg geprägt ist, investieren Ball und Co. viel Energie in die Zusammenstellung der neuen Truppe. Obwohl “das Gros eigentlich beieinander bleibt”, braucht es “drei, vier Bessere dazu“, um gut mitspielen zu können. Zwei Neuzugänge, “welche die Liga locker spielen können”, sind bereits eingetütet. Im Sinne der Saisonziele soll damit aber noch nicht Schluss sein.

In einer “starken Liga” geht es für die Ball-Mannschaft “einzig und allein um den Klassenerhalt, umso früher umso besser.” Bevor es dann in ein paar Wochen wieder richtig heiß wird, stehen aber vermutlich noch ein paar Feiern im Moosinninger Umland an. Und wenn die Clubs und Bars einmal geschlossen haben, können die Feierbiester wieder vor Christoph Balls Haustür auftanzen… (mh)