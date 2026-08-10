Junglöwinnen überzeugen in Bad Blankenburg

In der auf 3x30 Minuten angesetzten Partie übernahmen die Kasslerinnen von Beginn an die Initiative und setzten den Sächsischen Landesligisten mit frühem Anlaufen direkt unter Druck. Nachdem die ersten beiden Möglichkeiten in der Anfangsphase noch nicht zum Torerfolg führten und auch die Dresdenerinnen ihrerseits die erste offensive Duftmarke abgeben konnten, fand der Ball in der 10. Minute das erste Mal den Weg in die Maschen. Flügelspielerin Marlene Remus setzte sich auf der rechten Seite gegen ihre Gegenspielerin durch, flankte den Ball in die Mitte und fand am zweiten Pfosten Hailey Kiß, die den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Die Junglöwinnen ließen im Anschluss den Ball oft gut durch die eigenen Reihen laufen, kamen allerdings gegen die gut organisierte und körperlich starke Dresdener Mannschaft nicht mehr entscheidend in die gefährlichen Zonen, sodass es nach 30 Minuten bei hochsommerlichen Temperaturen das erste Mal zum Durchschnaufen in die Pause ging.

Die zweiten 30-Minuten begannen mit einem kleinen Schreckmoment für die mitgereisten KSV-Anhänger. Nach einem Ballverlust im Spielaufbau schaltete Dynamo schnell um und eine Dresdenerin lief allein aufs KSV-Tor zu. Allerdings war Torfrau Nuala Ortmann hellwach, verkürzte geschickt den Winkel und konnte den Ball abwehren. Danach agierten die Junglöwinnen wieder konzentrierter und wären in der 35. Minute beinahe zu ihrem zweiten Treffer gekommen. Remus flankte von rechts auf Mittelstürmerin Paulina Kapsa, die aber leider nicht mehr kontrolliert abschließen konnte und so flog der Ball knapp am Tor vorbei. Vier Minuten später machte es dann Spielmacherin Amelie Wicke besser. Von Kim Krohne, mit gut getimtem Ball in die Tiefe, in Szene gesetzt, lief Wicke allein aufs Dresdener Tor zu und überraschte die Torhüterin mit einem Abschluss in die kurze Ecke. Nur fünf Minuten später dann das 3:0 für den KSV. Erneut war es Krohne, die mit perfektem Ball in die Schnittstelle die Dynamo-Abwehr aushebelte, und Remus, schneller als Mit- und Gegenspielerinnen, erlief den Ball, umkurvte die Dynamo-Torfrau und schob zum 3:0 für den KSV ein (44. Min.). Und wiederum nur zwei Minuten später das 4:0 für die Junglöwinnen. Wieder war es Krohne, die mit einem Steilpass auf Remus, die Dynamo-Abwehr alt aussehen ließ. Diesmal legte die Flügelspielerin den Ball quer auf die mitgelaufene Kapsa, die nur noch einschieben musste. Weil Kapsa nach Traumpass von Abwehrspielerin Nora Meißner in der 52. Minute die Kugel jedoch knapp rechts am Tor vorbei setzte, blieb es nach 60 Minuten beim 4:0 für die Junglöwinnen.