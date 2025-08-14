Junglöwinnen überzeugen beim Leistungsvergleich

Am 10.08.25 fand auf dem Kunstrasenplatz an den Giesewiesen ein hochkarätig besetzter Leistungsvergleich der B-Juniorinnen (U17) statt. Geladen waren die Teams von Carl Zeiss Jena, Hannover 96, Mainz 05 und der Sportfreunde Siegen, mit denen sich die Mädchen der neuformierten U17 des KSV Hessen messen konnten. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurden den zahlreichen Zuschauern ausgesprochen faire und sportlich sehr ansprechende Partien geboten. Die Junglöwinnen trafen in der ersten Begegnung des Tages auf die U17-Juniorinnen der Sportfreunde aus Siegen und setzten die Gegnerinnen von Beginn an unter Dauerdruck. Trotz zahlreicher ausgelassener Möglichkeiten gewann die Spielerinnen der Trainerteams Krause/Krull am Ende klar mit 4:0 (Tore: P. Kapsa, M. Remus, E. Weinmeister und E. Cnyrim) und starteten somit hervorragend in das "Turnier".

Im zweiten Spiel des KSV hieß der Gegner FC Carl Zeiss Jena und die Mannschaft vom Nachwuchsleistungszentrum aus der Stadt in Thüringen übernahm von Beginn an die Spielkontrolle. Die Junglöwinnen versuchten dagegen zu halten und wehrten sich tapfer gegen die spielstarke Mannschaft aus Jena, ohne jedoch selbst zu guten Tormöglichkeiten zu kommen. Nach einer Ecke von der linken Seite ging Jena in der 7. Minute durch einen Kopfball in Führung und leider gelang es den-KSV-Mädels nicht mehr den Ausgleich zu erzielen, sodass nach Schlusspfiff eine knappe 0:1 Niederlage zu Buche stand. Das Spiel gegen die Vertretung von Hannover 96 ging ebenfalls mit 0:1 verloren, trotz guter Möglichkeiten selbst in Führung zu gehen. In der 14. Minute liefen die Junglöwinnen in einen Konter, den die Mädchen aus der niedersächsischen Landehauptstadt gut ausspielten und kaltschnäuzig zum Siegtreffer abschlossen.