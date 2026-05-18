Junglöwinnen siegen deutlich im Spitzenspiel

Unterschiedlicher hätten die personellen Voraussetzungen vor dem Spiel kaum sein können. Während das Trainerteam der Junglöwinnen Krause/Krull aus dem Vollen schöpfen (einzig Clara Trümner fehlte aufgrund ihrer Teilnahme am Auslandslehrgang der U16-Nationalmannschaft) und zusätzlich auf Mona Daake und Anna-Karolina Wetzel aus dem Kader der Damen-Regionalliga-Mannschaft zurückgreifen konnte, stellte sich die Situation für Gästetrainerin Karina Krohne ganz anders dar. Aufgrund zahlreicher Absagen, auch von absoluten Leistungsträgerinnen, blieben Krohne gerade mal elf spielfähige Mädchen, von denen die ein- oder andere auch noch angeschlagen auflaufen musste. So entwickelte sich von Beginn an eine Partie, die leider nicht auf Augenhöhe geführt werden konnte. Die Junglöwinnen übernahmen von Beginn an die Spielkontrolle und ließen besonders in den ersten zwanzig Minuten keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen sollte. Nach noch ungefährlichen Torannäherungen der Junglöwinnen gleich zu Beginn des Spiels, war in der fünften Minute der Abwehrverbund der Caldenerinnen das erste Mal geknackt. Nach schöner Kombination über die rechte Kasseler Angriffsseite, wurde Marlene Remus tief geschickt und die Mittelfeldspielerin zog in Richtung Tor. Doch anstatt selbst den Abschluss zu suchen, hielt sie den Kopf oben und legte quer auf die mitgelaufene Anna-Karolina Wetzel, die keine Mühe mehr hatte den Ball aus sechs Metern über die Linie zu drücken. Und weil es so schön war, führte der gleiche Spielzug in der zehnten Minute zum 2:0 für den KSV. Wieder wurde Remus über rechts steil geschickt und wieder fand sie Wetzel in der Mitte freistehend. Diese ließ sich die erneute Möglichkeit nicht nehmen und baute die Führung aus. In Minute 17 auf einmal die große Möglichkeit für die Gäste aus Calden. Leni Berndt erlief einen zu kurz gespielten Rückpass, scheiterte dann allerdings im 1 gegen 1 an der aufmerksamen Nuala Ortmann im Tor der Junglöwinnen. Im Anschluss zeigten sich die B-Juniorinnen des KSV wieder konzentrierter und erneut Wetzel gelang in der 20. Minute der Treffer zum 3:0, diesmal von KSV-Stürmerin Paulina Kapsa bedient. In der Folge wehrten sich die Gäste nach Kräften, konnten den vierten Gegentreffer in der 34. Minute aber trotzdem nicht verhindern. Von Löwen-Kapitänin Lara Rodewald angespielt, ließ Remus die letzte Caldener Gegenspielerin stehen, blieb im direkten Duell mit Jahn-Torhüterin Svea Hellwig cool und schob zum 4:0 für die Junglöwinnen ein. Mit diesem Zwischenstand ging es dann sechs Minuten später auch in die Pause.

Die zweite Hälfte der Begegnung war noch keine zwei Minuten alt, da konnte sich auch Mona Daake in die Torschützenliste eintragen. Erneut legte Remus an der linken Grundlinie den Ball quer und die Löwenakteurin hatte keine Mühe zum 5:0 einzunetzen. Nur vier Minuten später war es dann erneut Wetzel, mit ihrem vierten Treffer des Tages, die nach Anspiel von Laura Horn die Führung ausbauen konnte (46. Min.). Mit der nun deutlichen und komfortablen Führung im Rücken nutzte das Trainerteam des KSV nun die Tiefe der eigenen Bank und wechselte in der 47. und 53. Minute jeweils doppelt. Für Nora Meißner und Lara Rodewald kamen erst Joana Gamisch und Lelaina Dräbing und dann kurze Zeit später Emilia Cnyrim und Stella Doncev für Vierfachtorschützin Wetzel und Emilia Weinmeister in die Partie. In der 60. Minute war dann auch der "Arbeitstag" für Remus beendet. Für die Mittelfeldspielerin kam Lorena Raspudic ins Spiel. Durch die fünf Wechsel stockte nun der Spielfluss auf Kasseler Seite etwas und die Partie wurde ausgeglichener und etwas ruppiger. Unrühmlicher Höhepunkt mehrerer kleinerer Fouls war dann der Platzverweis für Emilia Cnyrim fünf Minuten vor dem Ende. Provoziert durch ein sehr hartes Foul von Jahn-Verteidigerin Elin Freund, hatte die KSV-Angreiferin ihre Nerven nicht im Griff und trat gegen ihre Widersacherin nach, was der Unparteiische zu Recht mit dem roten Karton gegen Cnyrim ahndete. Damit aber dieser Beigeschmack des deutlichen Siegs der Junglöwinnen nicht zu bitter schmecken sollte, besannen die Akteurinnen sich im Anschluss nochmal aufs Fußball spielen. Kurz vor Abpfiff des Spiels war es Löwenstürmerin Paulina Kapsa vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen. Von Daake in Szene gesetzt, vollstreckte Kapsa zum, auch in der Höhe verdienten, 7:0.