Junglöwinnen mit großem Schritt in Richtung Meisterschaft

Trotz großem personellen Aderlass (aufgrund von Spielen mit ihrem Jungenmannschaften standen Clara Trümner, Nora Meißner und Josefine Fölsch nicht zur Verfügung, Nele Merkel fehlte verletzungsbedingt und Jill Diegel konnte aufgrund der Konfirmation am Sonntag nicht spielen), gelang es dem Trainerteam eine schlagkräftige Mannschaft auf den Ebsdorfer Rasenplatz zu schicken, die den Verlust von mehr als der halben Abwehr und ihres Mittelfeldmotors aber gut kompensieren konnte. Von Anfang an entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in dem sich beide Mannschaften in der ersten zehn Minuten neutralisierten und Torraumszenen Mangelwaren waren. Danach hatten sowohl die Mädchen der Heimmannschaft aus Mittelhessen als auch die Gäste aus der Fuldastadt die ein oder andere Chance, Treffer fielen aber bis zur Pause keine.

Nachdem zu Beginn der zweiten Halbzeit beide Mannschaften noch gute Möglichkeiten zur Führung ausließen war es dann in der 53. Minute soweit. Stella Doncev eroberte den Ball stark in der eigenen Hälfte, passte die Kugel auf ihre Mannschaftskapitänin Marlene Remus und die setzte sich dynamisch gegen ihre Gegenspielerin durch, legte sich den Ball auf ihren rechten Fuß und erzielte mit beherztem und gut platziertem Schuss den umjubelten 1:0-Führungstreffer für die Junglöwinnen. Ebsdorfergrund versuchte zu antworten, brachte aber, bis auf einen Abschluss nach einem Eckball, der knapp am Kassler Gehäuse vorbeistrich, keine weitere gefährliche Torannäherung zu Stande. So war es dann der Sturmführerin der Löwinnen, vorbehalten, den nächsten Treffer zu erzielen und somit die Entscheidung in dieser engen Partie herbeizuführen. Hervorragend von Lorenta Zeqiri in Szene gesetzt, wackelte Paulina Kapsa ihre direkte Gegenspielerin mit einer schönen Körpertäuschung aus und traf in der 68. Minute in den Winkel zum 2:0-Endstand.