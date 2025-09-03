Junglöwinnen machen´s deutlich

In der von Beginn an einseitigen Partie wehrten sich die Gäste aus Lohfelden tapfer und konnten bis zur 22. Minute hinten die "null" halten. Dann brachte Marlene Remus die Junglöwinnen, nach Vorarbeit von Sarai Bahn, mit einem satten Rechtsschuss in Führung. Nun war der Bann gebrochen und in den verbleibenden 18 Minuten der ersten Halbzeit bauten Paulina Kapsa (27. Min), Clara Trümner (31. Min.), Sarai Bahn (40.+1 Min.) und Marlene Remus (34. + 40.+3 Min.) die Führung auf 6:0 für den KSV aus. Das Spiel war entschieden und so konnte das Trainerteam Krause/Krull in der zweiten Hälfte kräftig durchwechseln und allen Ersatzspielerinnen des KSV Spielzeit verschaffen.

In Hälfte Zwei änderte sich am einseitigen Spielverlauf nichts. Die Junglöwinnen spielten weiter engagiert nach vorne und die Mannschaft des JVF Söhre war weiterhin um Schadensbegrenzung bemüht. Bis zur 57. Minute gelang es den Gästen sich in Halbzeit zwei schadlos zu halten, dann setzte Nora Meißner ihre Mannschaftskollegin Lorena Raspudic in Szene und die Angreiferin vollendete zum 7:0. Nur eine Zeigerumdrehung später konnten sich die Gäste dann aber auch auf die virtuelle Anzeigetafel bringen. Ex-Löwin Finja Olschok nahm ihr Herz in beide Hände und mangels Anspielstation zog die Spielführerin der Gäste aus 35 Metern einfach mal ab. Der Ball wurde lang und länger und schlug, für Löwentorhüterin Nuala Ortmann unhaltbar, im Gehäuse der Junglöwinnen ein. Der KSV zeigte sich allerdings nicht beeindruckt, sondern antwortete prompt mit dem nächsten eigenen Treffer. Wieder bereitete Meißner vor und Sophie Nieder traf postwendend zum 8:1 (58. Min.). Dann stellten abermals Remus (64. Min.) und Kapsa (71. Min.) auf 10:1, ehe erneut Olschok einen schweren Abwehrfehler der Löwendefensive zum zweiten Treffer für die Gäste nutzen konnte (73. Min). Allerdings währte die Freude der Gastmannschaft über den Torerfolg wieder nur kurz. Nur zwei Minuten später stellte Kapsa mit ihrem dritten Treffer der Partie den alten Abstand wieder her und sorgte in der 78. Minute mit dem Tor zum 12:2 für den Endstand.

Mit dem deutlichen Erfolg qualifizierten sich die Junglöwinnen für das Halbfinale des Regionalpokals, das für den 24.09.25 um 19 Uhr bei der Vertretung des TSV Jahn Calden angesetzt ist.