Junglöwinnen gewinnen auch in Obermelsungen

Die Junglöwinnen kamen auf dem Rasenplatz am Roten Rain gut in die Partie und konnten gleich mit der ersten guten Möglichkeit in Führung gehen. Löwenkapitänin Lara Rodewald setzte Ihre Mannschaftskollegin Paulina Kapsa in Szene und diese traf platziert zum 1:0 für den KSV (7. Min.). Doch Obermelsungen zeigte sich keinesfalls geschockt und glich, ebenfalls mit dem ersten eigenen Torschuss, postwendend aus (11. Min.). Danach verstand es die Heimmannschaft die Junglöwinnen vom eigenen Tor fernzuhalten. Die Obermelsunger standen kompakt, verteidigten robust und kompromisslos, sodass sich der Regionalliganachwuchs aus Kassel selten dem Tor der Heimelf annähern konnte. Die beste Möglichkeit, die Junglöwinnen in Führung zu bringen, verpasste Sophie Nieder in der 25. Minute, als ihr Abschluss am Torpfosten landete. Als die Zuschauer schon mit einem Remis zur Pause rechneten, schlug der KSV dann aber doch noch zu. Wieder wurde Kapsa vor dem Strafraum der Obermelsungerinnen bedient, diesmal fand Emilia Weinmeister ihre Sturmführerin, und Kapsas Schuss wurde durch eine Abwehrspielerin unhaltbar ins Obermelsunger Tor abgefälscht (38. Min.).

In Hälfte Zwei war den Junglöwinnen daran gelegen, prompt für klare Verhältnisse zu sorgen. Der Ball lief jetzt flüssiger durch die Reihen des KSV und nur fünf Minuten nach Wiederbeginn stellte Marlene Remus auf 3:1. Diesmal fungierte Doppeltorschützin Kapsa als Vorlagengeberin. Ihr Pass erreichte die Torschützin auf dem Weg in den Obermelsungen Strafraum und Remus überwand die Torfrau der Heimelf mit einem Flachschuss ins linke untere Eck. Der KSV erspielte sich nun Torchancen im Minutentakt und in Minute 56 war es wiederum Remus, die auf 4:1 erhöhen konnte. Diesmal von Weinmeister bedient, traf Remus von knapp außerhalb des Strafraums, über die, in dieser Szene etwas unglücklich aussehende, Torfrau des TSV hinweg. Während sich die Heimelf aus Obermelsungen, meist mit langen Bällen auf ihre beste Torschützin Bielefeldt, versuchte zurück in die Partie zu bringen, stand der KSV hinten aber sicher und die Toptorschützin der Verbandsliga war bei Joana Gamisch, Nora Meißner und Laura Horn in guten Händen. So baute der KSV seine bereits komfortable Führung in der 67. Minute noch weiter aus. Nach Ecke von Remus unterlief die Torhüterin des TSV den hoch in die Mitte gebrachten Ball, und Lara Rodewald musste nur noch den Fuß hinhalten und die Kugel über die Linie drücken. Die Heimelf steckte allerdings nicht auf und war nun vermehrt um Ergebniskosmetik bemüht, während der KSV etwas den Fuß vom Gas nahm. Weil alle weiteren Angriffsbemühungen beider Mannschaften erfolglos blieben, änderte sich am Spielstand nichts mehr. Der KSV steigerte sich nach der Pause und nahm somit verdient die drei Punkte mit auf den Heimweg.

An den kommenden zwei Wochenenden sind die Junglöwinnen spielfrei, ehe es am 17.05.26 um 11 Uhr wieder ernst wird. Dann steigt das vermutlich entscheidende Spiel um die Meisterschaft in der Verbandsliga Nord und den Aufstieg in die B-Juniorinnen-Hessenliga. Auf dem heimischen Kunstrasenplatz an den Giesewiesen ist dann der aktuelle Tabellenführer TSV Jahn Calden zu Gast bei den Junglöwinnen. Da der KSV das Hinspiel in Calden mit 1:0 für sich entscheiden konnte, gehen die Löwinnen mit einem kleinen Vorteil und wohl leicht favorisiert in die Begegnung. Allerdings wird die Mannschaft aus Calden dem KSV das Leben so schwer wie möglich machen, um selber den Aufstieg in die Hessenliga feiern zu können. In der Hoffnung auf ein hochklassiges und spannendes Spiel freut sich der KSV auf möglichst viele Zuschauer, die dem Spiel einen angemessenen Rahmen verschaffen.