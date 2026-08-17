Junglöwinnen auch im letzten Test erfolgreich

Nach ausgeglichenem Beginn, bei wieder hochsommerlichen Temperaturen, ging die Heimelf nach einer guten Viertelstunde in Führung. Moritz Jünger erlief einen Schnittstellenpass gegen die zu weit aufgerückte Kette der Junglöwinnen und war im 1-gegen-1 mit Nuala Ortmann abgeklärt genug, um den Ball an der Kasseler Torhüterin zur Führung für die JSG vorbeizubringen. Die Mannschaft von Karina Krohne war in der Folge zwar optisch überlegen, die Defensive der Spielgemeinschaft stand aber gut und ließ kaum gefährliche Offensivaktionen zu. In der 30. Minute hatte dann Marlene Remus den Ausgleich auf dem Fuß. Nach tollem Diagonalball vom Amelie Wicke zog Remus aus etwas spitzem Winkel ab, doch Johann Späthe im Tor der JSG stand richtig und konnte den Ball zur Ecke klären. Zwei Minuten später war dann Späthe allerdings machtlos und musste den Schuss von Kim Krohne aus ca. 20 Metern passieren lassen. Von Josefine Fölsch angespielt, schoss Krohne die Kugel aus zentraler Position platziert ins linke Eck und es stand 1:1 (32. Min.). Mit diesem Ergebnis ging es dann nach 35 Minuten in die wohlverdiente Pause.

In Hälfte Zwei machten die Junglöwinnen von Beginn an deutlich, dass sie auch diese Partie für sich entscheiden wollten und setzten das erste Ausrufezeichen. Nachdem in Minute 38 Amelie Wicke mit einem Freistoß aus 18-Metern noch am Aluminium scheiterte, machte sie es eine Minute später genauer. Perfekt von Sarai Bahn per Steckpass bedient, lief Wicke allein auf das JSG-Tor zu und vollendete cool zur Führung für den KSV. Leider hatte diese nur ca. fünf Minuten Bestand. Dann erlief Levi Gobrecht einen zu kurz geratenen Ball von Ortmann im Spielaufbau und bestrafte diese Nachlässigkeit mit dem Ausgleich zum 2:2 (44. Min.). Doch der KSV schlug postwendend zurück. Nach Zuspiel von Sophie Nieder erzielte Sarai Bahn mit einem Traumtor vom linken Strafraumeck die erneute Führung für die KSV-Mädels (45. Min). In der Folgezeit forderte die Sommerhitze ihren Tribut und bei beiden Mannschaften schlichen sich immer wieder Konzentrationsmängel und damit leichte Fehler ein. Fünf Minuten vor Ende des Spiels war es dann erneut Bahn, die mit ihrem zweiten Treffer des Tages, die Führung der Junglöwinnen ausbauen konnte. Nach Zuspiel von Krohne traf Bahn aus 16-Metern zum 4:2 (65. Min). Doch die JSG steckte nicht auf und erneut Gobrecht verkürzte nochmal auf 3:4 (69. Min.). Kurz danach beendete der Unparteiische die faire Begegnung.

Nach einer guten und erfolgreichen Vorbereitung freut sich die Mannschaft von Karina Krohne nun auf das erste Serienspiel am kommenden Wochenende. Am 23.08.26 sind die Junglöwinnen ab 12 Uhr zu Gast bei der Mannschaft von DJK-SSG Darmstadt und hoffen auf einen erfolgreichen Start in die Hessenligasaison.