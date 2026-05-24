Junglöwen steigen auf – Calden und Vellmar retten sich

– Foto: Angelo Wiesner

Der vorletzte Spieltag der Verbandsliga Nord brachte aus nordhessischer Sicht die großen Entscheidungen. KSV Hessen Kassel II gewann beim SV Hofbieber deutlich und machte Meisterschaft sowie Hessenliga-Aufstieg perfekt. Gleichzeitig sicherten SG Calden/Meimbressen und OSC Vellmar mit ihren Siegen den Klassenerhalt, während Lichtenauer FV das direkte Duell beim FSV Wolfhagen gewann und auf Rang vier sprang.

Klei/Hun/Doh trat in Steinbach mit veränderter Besetzung an und hielt die Partie dennoch lange offen. Nach dem Rückstand kurz nach der Pause glich Ture Ott in der 75. Minute aus, doch Simon Hennighausen traf sechs Minuten später zum 2:1 für den Tabellendritten. Für die Gäste war es trotz Niederlage ein ordentlicher Auftritt mit Blick auf das anstehende Pokalfinale.

Der Aufsteiger bleibt

Calden/Meimbressen hat den Ligaverbleib eindrucksvoll eingetütet. Beim TSV Wabern gewann der Aufsteiger 3:0 und setzte seine starke Schlussphase fort. Simon Gerdesmeier, Jason Fynn Busch und Hannes Dittmar trafen für die SG, die sich nach 17 Toren in den drei Spielen zuvor auch am Reiherwald sehr reif präsentierte. Für Wabern dagegen setzte sich die schwierige Schlussphase fort. Meisterschaft eingetütet

Die Junglöwen haben den letzten Schritt gemacht. Beim SV Hofbieber gewann KSV Hessen Kassel II klar mit 6:1 und sicherte sich damit Meisterschaft und Aufstieg in die Hessenliga. Silas Hagemann überragte mit vier Treffern, dazu traf Sebastian Schmeer doppelt. Nach einer Saison, in der Kassel II lange die konstanteste Mannschaft der Liga war, fiel die Entscheidung nun mit aller Deutlichkeit.

Klasse gesichert

Auch der OSC Vellmar durfte feiern. Gegen den bereits abgestiegenen SC Willingen gewann die Mannschaft von Mario Deppe mit 3:1 und machte damit den Klassenerhalt perfekt. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Max Bäcker stellten Marlin Porada und Lukas Geisler die Weichen auf Sieg. Für Vellmar ist es der verdiente Lohn einer starken Schlussphase, in der der OSC rechtzeitig die nötigen Punkte sammelte. Den Gegner überholt