Junglöwen setzen Ausrufezeichen – Fehlstart für Baunatal und CSC

– Foto: Stefan Tschersich

Der erste Spieltag hat für die drei nordhessischen Hessenligisten höchst unterschiedliche Ergebnisse gebracht. Während Aufsteiger KSV Hessen Kassel II in Gießen einen Einstand nach Maß feierte, mussten der KSV Baunatal und der CSC 03 Kassel Niederlagen hinnehmen.

Führung reicht nicht zum Punktgewinn

Schon die Anreise verlief für den KSV Baunatal alles andere als optimal. Wegen eines Staus traf die Mannschaft verspätet in Hadamar ein, die Partie begann 25 Minuten später als geplant. Trainer Tobias Nebe musste zudem auf Tim Welker, Erik Hindemith und Leon Recker verzichten, während Neuzugang Finn Henkel zwischen den Pfosten sein Hessenliga-Debüt gab. Trotzdem gingen die Gäste zunächst in Führung. Nachdem Mike Feigenspan seine erste Möglichkeit noch vergeben hatte, traf der Angreifer in der 26. Minute zum 1:0. Kurz vor der Pause wurde Baunatal allerdings nach einem eigenen Eckball ausgekontert, Raoul Petak vollendete seinen Sololauf zum Ausgleich.

Auch nach dem Seitenwechsel besaß der KSV die besseren Möglichkeiten. Feigenspan wurde auf der Linie gestoppt, Paul Kohlstädt setzte einen Freistoß knapp über das Tor. Statt der erneuten Führung folgte jedoch der entscheidende Rückschlag: Rami Zouaoui brachte Leon Wilki im Strafraum zu Fall, Brooklyn Wölfinger verwandelte den fälligen Elfmeter zum 2:1. Baunatal rannte anschließend vergeblich an und musste sich dem leidenschaftlich verteidigenden Aufsteiger geschlagen geben. Effiziente Junglöwen überraschen

Besser hätte die Rückkehr in die Hessenliga kaum beginnen können. Bereits in der siebten Minute brachte Phill Pagna den Aufsteiger in Führung, kurz vor der Pause erhöhte Neuzugang Jon Mogge auf 2:0. Kassel nutzte damit seine wenigen Möglichkeiten konsequent und ging mit einem komfortablen Vorsprung in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel wurde Gießen zwar druckvoller und kam zu mehreren Möglichkeiten, die Defensive der Junglöwen hielt dem Druck jedoch stand. Torhüter Luke Schneider und seine Vorderleute bewahrten die Ruhe und brachten den Vorsprung über die Zeit. Nach 17 Jahren Abstinenz meldete sich die Kasseler Reserve damit mit einem ebenso überraschenden wie verdienten Auswärtssieg in der Hessenliga zurück. Doppelschlag leitet deutliche Niederlage ein