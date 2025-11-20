Junglöwen setzen Ausrufezeichen

Auf schwierigem, tiefem Rasen erwischten die Junglöwen den besseren Start. Silas Hagemann traf nach elf Minuten mit einem satten Distanzschuss zur Führung, ehe Bader Boukhatem kurz vor der Pause nach einer zweiten Ballaktion auf 2:0 erhöhte. Steinbach, seit neun Spielen ungeschlagen, deutete seine Qualität immer wieder an, fand im ersten Durchgang jedoch keine Durchschlagskraft.

Nach der Pause erhöhte der SVS den Druck deutlich und kam durch Joker Homan Halimi verdient zum Anschluss. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, doch Kassel verteidigte konzentriert und ließ kaum klare Chancen zu. Torhüter Finn Sauer blieb in den entscheidenden Momenten sicher und hielt den Sieg fest. Am Ende setzte sich der Tabellenführer dank Effizienz und taktischer Reife durch – und verhinderte damit, dass der Titelkampf enger wird. Die Regionalligareserve untermauert seine Spitzenposition, während Steinbach trotz starker Phase erstmals seit Wochen wieder einen Rückschlag hinnehmen musste.

SV 1920 Steinbach – KSV Hessen Kassel II 1:2

SV 1920 Steinbach: Francesc Pino Puig, Fabian Wiegand, Tom Wiegand (47. Lukas Hildenbrand), Moritz Herbig, Dennis Reichmann, Michael Wiegand, Leon Wittke (61. Can Ay), Alexander Reith, Jannis Kehl (45. Simon Hennighausen), Fabian Koch (46. Homan Halimi), Jean Carlo Yáñez (82. Akif Kovac) - Trainer: Petr Paliatka

KSV Hessen Kassel II: Finn Sauer, Ludger Kersting, Tom Wagner, Leon Hofert (90. Colin Kniep), Paul Stegmann, Henry Eckhardt (65. Fabrizio Di Giglio), Silas Hagemann (71. Haris Ljatifi), Bader Boukhatem (77. Parker Phill Pagna), Can Karademir (66. Hazar Kanat), Felix Schlüsselburg, Sebastian Schmeer - Co-Trainer: Jonas Jacob - Trainer: Danny Overkamp

Schiedsrichter: Philipp Keith

Tore: 0:1 Silas Hagemann (11.), 0:2 Bader Boukhatem (43.), 1:2 Homan Halimi (76.)