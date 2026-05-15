Junglöwen im Endspurt – Calden und Vellmar mit Rückenwind

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 32. Spieltag der Verbandsliga Nord führt die nordhessischen Teams in sehr unterschiedliche Ausgangslagen. KSV Hessen Kassel II will gegen Eichenzell den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft machen, SG Calden/Meimbressen bekommt es nach dem Kantersieg gegen FSV Dörnberg mit dem nächsten Topgegner zu tun. Dazu steht für FSV Wolfhagen ein Verfolgerduell gegen TSV Wabern an, während SC Willingen nach dem feststehenden Abstieg gegen Lichtenauer FV nur noch um einen würdigen Saisonabschluss spielen kann.

Für die Upländer geht es nach dem feststehenden Abstieg darum, die letzten Spiele ordentlich zu Ende zu bringen. Gegen Lichtenau wartet allerdings ein Gegner, der zuletzt zwar gegen KSV Hessen Kassel II 0:2 verlor, zuvor aber Dörnberg bezwang und weiter im oberen Mittelfeld steht. Die Löwen können mit einem Auswärtssieg ihre starke Saison weiter abrunden, Willingen will dagegen vor eigenem Publikum noch einmal ein anderes Gesicht zeigen.

Schwung mitnehmen

Calden/Meimbressen hat unter der Woche mit dem 6:0 gegen Dörnberg ein Ausrufezeichen gesetzt und sich im Abstiegskampf spürbar Luft verschafft. Nun wartet mit Steinbach direkt die nächste Prüfung aus der Spitzengruppe. Der Aufsteiger steht bei 36 Punkten, Steinbach ist Dritter und besitzt mit nur 29 Gegentoren eine der stabilsten Defensiven der Liga. Für Calden wird entscheidend sein, die Energie aus dem Dörnberg-Spiel mitzunehmen, ohne sich vom klaren Sieg blenden zu lassen. Negativlauf stoppen So., 17.05.2026, 15:00 Uhr FSV Rot-Weiß Wolfhagen 1925 Wolfhagen TSV Wabern TSV Wabern 15:00 PUSH In Wolfhagen treffen zwei Teams aufeinander, die im Verfolgerfeld noch einmal ein Zeichen setzen wollen. Die Wölfe stehen mit 50 Punkten auf Rang vier, Wabern folgt mit 46 Zählern auf Platz acht, hat nach starker Rückrunde zuletzt aber an Schwung verloren. Für Wolfhagen ist es die Chance, die gute Position hinter Steinbach zu festigen, während die Zuckerrübenstädter nach der Niederlage in Eiterfeld wieder zurück in die Spur wollen.

Vellmar in Topform

So., 17.05.2026, 15:00 Uhr FSV Dörnberg FSV Dörnberg OSC Vellmar OSC Vellmar 15:00 PUSH

Der FSV Dörnberg muss nach dem verlorenen Derby in Calden eine Reaktion zeigen. Gegen den OSC Vellmar trifft die Mannschaft von Robert Franke auf das formstärkste Team der Liga, welches in den vergangenen Wochen im Abstiegskampf kräftig gepunktet und zuletzt bei Klei/Hun/Doh ein 4:3 gewonnen hat. Für Dörnberg geht es darum, den Platz im oberen Drittel zu verteidigen; Vellmar kann mit einem weiteren Erfolg wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. Klare Angelegenheit?

Für Klei/Hun/Doh ist die Ausgangslage klar: Gegen den bereits abgestiegenen SV Hofbieber zählt zuhause nur ein Sieg. Die Mannschaft steht bei 44 Punkten und kann mit drei weiteren Zählern den eigenen Platz im Mittelfeld festigen. Hofbieber hat erst 13 Punkte und mit 91 Gegentoren die schwächste Defensive der Liga – dennoch wird Klei/Hun/Doh nach der wilden 3:4-Niederlage gegen Vellmar vor allem wieder Stabilität zeigen wollen. Bloß nicht locker lassen

So., 17.05.2026, 16:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen II FC Britannia Eichenzell Eichenzell 16:00 live PUSH