Junglöwen gewinnen den RBB Hallen-Cup 2026

Jubel über den Erfolg: Die Zweite Mannschaft des KSV Hessen Kassel freut sich über den Sieg beim RBB Hallen-Cup. Unten rechts: Peter Hammerschmidt von der Raiffeisenbank Baunatal.

Der RBB Hallen-Cup 2026 hat einen Sieger gefunden: Der KSV Hessen Kassel II sicherte sich in der 38. Auflage des Baunataler Hallenfußballturniers, nach einem hochdramatischen Finale, den Turniersieg. Die Junglöwen setzten sich gegen den Hessenligisten CSC 03 Kassel mit 8:7 nach Neunmeterschießen durch. Bereits die reguläre Spielzeit bot den Zuschauern beste Hallenfußball-Unterhaltung. Nach intensiven 16 Minuten stand es 2:2, sodass die Entscheidung in der Verlängerung fallen musste. Dort schien der KSV Hessen Kassel II bereits auf der Siegerstraße, als die Junglöwen 30 Sekunden vor dem Ende mit 3:2 in Führung gingen. Doch der CSC 03 Kassel bewies große Moral und erzielte kurz vor Schluss noch den umjubelten Ausgleich – das Neunmeterschießen musste die Entscheidung bringen.

Auch vom Punkt blieb es spannend bis zum Schluss: Von den jeweils ersten fünf Schützen vergaben beide Teams jeweils drei Versuche, sodass erst der achte Schütze die Entscheidung zugunsten des KSV herbeiführte. Im Spiel um Platz drei setzte sich der GSV Eintracht Baunatal mit 4:2 gegen den SV Türkgücü Kassel durch.