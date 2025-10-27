Junglöwen gestoppt – Willingen geht die Luft aus

Späte Tore, emotionale Wendungen und ein Ausrutscher des Spitzenreiters: Der 15. Spieltag der Verbandsliga Nord hatte alles zu bieten. Während der KSV Hessen Kassel II in Eichenzell stolperten, zeigte der Lichtenauer FV gegen den SC Willingen Moral. FSV Dörnberg kam im Derby beim OSC Vellmar nicht über ein Unentschieden hinaus, SG Calden/Meimbressen musste sich beim Hessenligabsteiger aus Steinbach geschlagen geben.
Heimserie hält
Nach einer Stunde sah der SC Willingen beim 2:0 durch Sebastian Butz wie der sichere Sieger aus, doch der Lichtenauer FV drehte die Partie eindrucksvoll. Eduard Grosu (69.) und Mahmoud Nasr (71.) sorgten binnen weniger Minuten für den Ausgleich, ehe Artem Koteliukh (78.) mit einem wuchtigen Freistoß den umjubelten Siegtreffer erzielte. Für Willingen war es die neunte Saisonniederlage – trotz starker erster Halbzeit bleibt der Aufsteiger mit elf Punkten auf Rang 14. Lichtenau festigt dagegen mit nun 24 Zählern Platz fünf.
Hitziges Derby ohne Sieger
Das Nordhessen-Derby zwischen Vellmar und Dörnberg hatte einiges zu bieten. Nach einem Foulelfmeter von Rico Lotzgeselle (12.) glich Marlin Porada nur wenige Minuten später aus (19.), ehe das Spiel zunehmend ruppiger wurde. Beide Teams hatten in der Schlussphase Chancen auf den Sieg, scheiterten jedoch an den Torhütern oder der eigenen Präzision. Nach der Roten Karte für Porada (90.+1) blieb es beim 1:1 – Vellmar verharrt mit zwölf Punkten auf Rang 13, Dörnberg steht mit 22 Zählern im Tabellenmittelfeld.
Erster Dämpfer
Der bis dato ungeschlagene Spitzenreiter KSV Hessen Kassel II musste in Eichenzell seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Nach einer Ecke markierte Jonas Nitz in der 76. Minute das Tor des Tages. Trotz einer Roten Karte gegen Haris Ljatifi (85.) verteidigte die Britannia den knappen Vorsprung und feierte erst den zweiten Saisonsieg. Kassel bleibt mit 33 Punkten Tabellenführer, Eichenzell verbessert sich mit nun elf Zählern auf Rang 15.
Verdient verloren
Der SV Steinbach untermauerte seine Ambitionen mit einem 2:1-Erfolg über Aufsteiger Calden/Meimbressen. Nach torloser erster Hälfte trafen David Brähler (58.) und Can Ay (66.) für den Hessenliga-Absteiger, ehe Hannes Dittmar (81.) noch verkürzen konnte. Trotz engagierter Leistung fehlte es den Gästen an Durchschlagskraft. Steinbach bleibt mit 31 Punkten punktgleich mit Bad Soden auf Rang drei, Calden verharrt mit 17 Zählern im Tabellenmittelfeld.
Spielausfälle
Die Partien in Wabern und Hofbieber fielen den schlechten Witterungsbedingungen zum Opfer. Beide Begegnungen werden am 5. November um 19 Uhr nachgeholt.