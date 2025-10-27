Junglöwen gestoppt – Willingen geht die Luft aus

Der bis dato ungeschlagene Spitzenreiter KSV Hessen Kassel II musste in Eichenzell seine erste Saisonniederlage hinnehmen. Nach einer Ecke markierte Jonas Nitz in der 76. Minute das Tor des Tages. Trotz einer Roten Karte gegen Haris Ljatifi (85.) verteidigte die Britannia den knappen Vorsprung und feierte erst den zweiten Saisonsieg. Kassel bleibt mit 33 Punkten Tabellenführer, Eichenzell verbessert sich mit nun elf Zählern auf Rang 15.

Verdient verloren

Der SV Steinbach untermauerte seine Ambitionen mit einem 2:1-Erfolg über Aufsteiger Calden/Meimbressen. Nach torloser erster Hälfte trafen David Brähler (58.) und Can Ay (66.) für den Hessenliga-Absteiger, ehe Hannes Dittmar (81.) noch verkürzen konnte. Trotz engagierter Leistung fehlte es den Gästen an Durchschlagskraft. Steinbach bleibt mit 31 Punkten punktgleich mit Bad Soden auf Rang drei, Calden verharrt mit 17 Zählern im Tabellenmittelfeld. Spielausfälle